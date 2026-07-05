高雄柴山越野挑戰 揹水回饋山林體驗奉茶文化

由民間發起的柴山越野挑戰活動「三進盤榕」，今天於柴山舉行「揹水一戰」主題日活動，高雄市運發局長侯尊堯與逾百名越野跑者等人共同揹水上山，體驗柴山奉茶文化。

高雄在地越野社群靠南越野（STTR）長年自主推動「三進盤榕」柴山越野挑戰活動，以柴山具代表性的「盤榕」為核心路線，邀跑者從不同山徑路線進入盤榕，也透過跑山認識山林景觀與在地山友文化。

今天於柴山舉行2026三進盤榕之「揹水一戰」主題日活動，侯尊堯與逾百名越野跑者、山友共同響應揹水上山行動，透過運動走進山林，體驗柴山奉茶文化。

侯尊堯表示，柴山是高雄最具代表性的城市山林之一，也是市民日常登山、健行、越野跑的重要場域。「三進盤榕」活動讓更多人透過運動走進及認識柴山。

運發局今天新聞稿表示，「三進盤榕」今年邁入第4年，今年自5月30日至7月5日展開，為期5週，累計參與人次約1331人，已成為高雄最具代表性的夏季越野挑戰活動。

「揹水一戰」為今年三進盤榕最終主題日活動，以「從使用者成為貢獻者」的核心精神，串聯柴山龍泉寺登山口、雅座、盤榕等城市山林景點，讓參與者以揹水行動回應長年默默付出的奉茶志工。

運發局表示，市府近年推動「走跑高雄3.0」與「運動觀光遊程」，規劃70個運動熱點與多條登山步道；運動觀光截至目前已規劃9條特色遊程、辦理22梯次，吸引約1271人次參與，帶領民眾感受城市不同面貌。

運發局提醒，參與山林活動應評估自身體能狀況，提前觀看天氣預報、做好補水、防曬並備妥裝備，同時須遵守登山禮儀，落實垃圾帶走、不餵食野生動物、維護步道環境等原則，一起愛護山林。