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澎湖潛水行程意外救起2保育海龜 送收容中心照護

中央社／ 澎湖縣5日電

澎湖浮潛業者葉生弘今天帶著遊客在七美海域潛水時，意外救起2隻被廢棄漁網纏繞的保育類小幼龜，趕緊送回七美，澎湖縣農漁局已安置在海龜收容中心照護。

葉生弘表示，今天上午帶著10餘名愛好潛水的遊客，自望安出海前往七美海域進行潛水浮潛，欣賞美麗的海底生態，透過艇上的螢幕，發現海底廢棄的漁網上有海龜在掙扎，只好向艇上遊客說，潛水要等一下，先救海龜。

葉生弘等人下水潛至海底，立馬將廢棄漁網拉上艇上，2隻海龜被網具纏繞，奄奄一息，動彈不得，工作人員協力剪開漁網，小海龜又呈現活潑亂動，放置在有海水的容器內，立即返航並通報岸巡七美安檢所，送交安檢單位進行救置，再出海潛水。

澎湖縣農漁局表示，2隻纏網獲救的小幼龜，分別是綠蠵龜與玳瑁各1隻，體長在26至28公分，所幸身上並無明顯的傷痕，且活動力很好，目前由海龜收容中心安置照護。

海龜 澎湖

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