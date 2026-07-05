使用率低且不利長輩通行 今天起高雄市人行天橋又少一座

無障礙通行及人本交通政策持續推動下，全市多座鄰近學校的天橋使用率低且老舊，衍伸維護費及安全性問題。在地方爭取下，三民區連結民族國小、正興國中的人行天橋今天開始進行5天拆除作業。工務局表示，除民族國小天橋外，去年已完成楠梓區海專路和平天橋拆除，正常使用中的人行天橋尚有16座，後續暫無拆除計畫。

高市府1999年在覺民路與平等路口興建人行天橋，以保障民族國小與正興國中學童及周邊行人穿越覺民路的安全。鄰近住戶說，這座天橋是謝長廷當市長的時候興建，以前學生上下學會走，現在幾乎沒人走，「呷飽太閒才走天橋，早就應該拆一拆」。

議員鄭孟洳指出，地面行人穿越道與號誌管制設施逐步完善，民眾多改由路面通行，天橋使用率明顯降低。此外，天橋未設置無障礙設施，對長輩、行動不便及身心障礙者不友善，橋墩位置也影響路口視線與人行空間，近年又有天棚破損、塗鴉髒亂等情形，她在2024年接獲地方陳情後極力爭取拆除。

市府工務局道路養護工程處宣布，今天（7月5日）起進行天橋拆除工程，預計5個工作天內完成，施工時間為晚間9時至隔日晨間6時，考量施工需要必須封閉「覺民路與平等路口」，市民可提前在大順路、民族路改道，行經平等路則可提前於九如路改道。

道工處說明，民族國小、正興國中前的人行天橋拆除工程經費約350萬元，除拆除既有人行天橋外，另將配合平面化人行動線規劃，同步辦理人行道復舊、鋪面修復及交通設施調整，以完善行人庇護空間，有效提升行人辨識度與穿越安全。

配合天橋拆除作業，「覺民路與平等路口」需要封閉，市民必須依造指示改道通行。圖／高市府道工處提供