串連有望 高雄捷運青線擬改道鳳山車站

被喻為「空中鳳城」的高雄鳳山車站斥資廿五億元完工，因交通接駁、轉乘不便造成招商不利，捷運局日前宣布將調整規畫中的「五甲楠梓線（青線）」路線，改利用舊台糖鐵路路網，讓捷運青線與鳳山車站增加共構機會並串連高鐵。

高捷青線原規畫自黃線Ｙ20七老爺站，沿五甲一路在大東設站後，往北經仁武、左營高鐵，最後到楠梓區。議員鍾易仲指出，兩年前已爭取青線繞經鳳山車站，但市府評估路廊因需經過多處轉彎、工程技術困難而未同意，不過日前副市長林欽榮證實已研究出新路線，青線新路線將優先通過鳳山車站，也確定放在整體路網計畫送中央審議。

鍾易仲說，鳳山人口數達中型城市規模，鳳山車站應列為優先路網，盡早核定施工。議員李雅靜表示，捷運青線延伸至鳳山車站仍需至少十年以上，短期應先解決兩站之間銜接問題，透過人流帶動商機。議員鄭安秝指出，鳳山人口多達卅五萬，青線若能銜接鳳山車站，串連左營高鐵和捷運系統黃線、橘線，交通路網能服務最多人口，期待青線繼紫線之後成為全市第六條捷運路線。

捷運局表示，依青線原有規畫，經維新路進入鳳山車站共有四處轉彎點，工程難度極高，工程單位多次評估調整後，將利用凱旋路、國泰路段、約廿公尺寬的舊台糖小港糖鐵路廊，經復興路、中華路，最終抵達鳳山火車站，並評估是否與火車站共構或於曹公路尋覓設站空間，務求捷運出口與火車站近距離銜接。