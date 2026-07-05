沒有共構…高雄鳳山車站轉捷運 路廊斷點、高低落差通行不便

高雄鳳山車站歷經四度流標後改由台鐵自行營運，站內空間陸續出租，但因未與捷運共構，轉乘仍不便利。民眾指車站至捷運鳳山站間受曹公圳及台糖土地阻隔，路廊多處中斷，須繞行才能串連舊城區、中華街夜市抵達捷運站，沿線步道破損、缺乏無障礙設施，成為提升車站運量的一大障礙。

公園處表示，八十五期重劃區及曹謹路前綠地屬台糖所有，受三七五租約及既有租約限制，租期至二○三○年，市府已協調終止租約，但未達成共識。短期將由台糖終止部分租約後做環境整理及綠美化；至於曹公圳步道與車站間約有兩公尺高低差，將採「Ｚ字型」緩坡增設人行及無障礙設施。長期則待租約屆滿後承租土地，持續推動綠美化。

議員陳慧文表示，鳳山車站至捷運Ｏ12鳳山站有多處斷點，中間隔著曹公圳生態公園，車站本身也有高程設計，形成物理阻斷，民眾自車站出站後轉乘捷運要走到車站外圍路側才能接到中華街商圈，沿路缺乏無障礙設施，長者、輪椅、嬰兒車、行李箱通行都不順。

鳳山車站每日旅運量約一點一萬人次，但車站至捷運站的通勤廊道，分屬水利局、文化局、台鐵、鐵道局等權管單位；陳慧文認為，目前缺乏轉乘主責單位，車站中段直通曹公圳步道，遭私人承租的土地圍籬擋住，無法順接曹公圳步道、舊城區、平成砲台、中華街至捷運站。市府過去雖曾評估以地下連通道整合台鐵、捷運站約八百公尺距離，但因路線需穿越舊部落、出土空間不足及工程成本過高，最後作罷。

「鳳山火車站最初規畫錯誤，未納入共構系統，造成今天的痛」，議員李雅靜批，車站與捷運站間未像高雄車站預留高鐵延伸或共構軌道、月台空間，如今須加強補救。建議改以地面型「類共構」，打造遮陽避雨的連通廊道，擇一至兩處設置電動步道，減輕民眾步行負擔。

水利局另表示，「曹公圳水岸活化計畫」已獲水利署補助，總經費四五○○萬元，將在曹公圳沿線側溝增設汙水截流設施，改善水岸植栽和地坪鋪面，增設景觀燈、欄杆等，打造綠色廊帶，預計明年三月完工。