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東吉發電廠傳欠維修費限電引民怨 澎湖縣府：鄉公所行政延宕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
澎湖縣望安鄉東吉嶼。圖／陳姓讀者提供
澎湖縣望安鄉東吉嶼。圖／陳姓讀者提供

澎湖縣望安鄉東吉發電廠傳出拖欠廠商維修費，導致高溫炎夏得實施「限電」3小時，讓在地居民苦不堪言，遭外界質疑縣府執政失能；縣府今天澄清指對離島民生用電經費均足額補助，本次事件因望安鄉公所行政程序延宕、遲未撥款給廠商所致，非縣府不給錢。

澎湖縣政府澄清指出，縣府每年在編列預算期間，均主動函請望安鄉公所編列「發電機組維護費」及「年度用油虧損」。其中用油虧損每年固定補助1550萬元，公所每年初可一次領走，此外發電機維修費則由公所參考前兩年花費編列，並由縣府採全額補助。

縣府表示，因維修費用具不確定性，歷年慣例皆由望安鄉公所先向縣府「匡列300萬元」額度，公所每月維修後，即可直接檢據向縣府請款核銷。若300萬不夠用，公所只要隨時函報，縣府都會繼續支持匡列。

此次東及發電機組事件經縣府調查，主因是望安鄉公所至今都未將去年的工程款項撥給合約廠商；而今年第一階段已修好的費用，公所也未發給廠商。公所表示所謂「要等縣府撥款，公所才能給廠商錢」的說法，完全與事實不符。

縣府指出，去年廠商就做完的工作，望安鄉公所拖到今年4月才向縣府請款，且因送來的資料有缺失被依法退件後，公所便無下文、未再補件。至於今年度已執行完畢的維修費，公所迄今連公文跟憑證都還沒送至縣府請款。

縣府強調，離島居民的用電與生活權益至關重要，對相關預算一向全力支持。呼籲望安鄉公所應善盡管理職責，盡速釐清行政流程、補正資料並向縣府請款，以保障合作廠商權益，讓東吉民生用電維持穩定。

澎湖 限電

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