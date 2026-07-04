耗資7.1億元！高雄楠梓坑運動中心開幕 陳其邁笑稱被騙

高雄市楠仔坑運動中心今天盛大開幕，是高雄第一座由中央前瞻基礎建設計畫核定補助的「全民運動館」。館內擁有籃球場、溫水游泳池、各種體適能運動器材和多功能教室，預計將成為全民運動的最佳休閒場所。

高雄市長陳其邁今天與中央及地方民代一起體驗場館內設施，里長們對館內設施讚賞有加，認為將吸引不少民眾前往運動；居民也說期盼好久，認為是陳其邁的德政。

陳其邁今天主持開幕儀式，穿著也一副休閒打扮。致詞時他開玩笑透露，蓋這座運動中心被立委李柏毅「騙了」。他說，李柏毅一開始說4億元就可以完成，後來加上左楠多名議員一再要求增加場館內外設施，「這個也加、那個也加」不斷追加預算，追加到7億多才完成，「沒想到追加預算追加那麼多」，但是，錢花得值得。

陳其邁說，現在正向中央爭取經費，整建旁邊的自由車場、現代五項運動場，成為競技運動園區，另外還會在小港、三民、路竹等區設置類似的全民運動中心，打造全齡宜居的健康城市，歡迎市民朋友來挑戰 BMI減少3%。

高雄市府自2021年宣布建設楠梓坑運動中心，總樓地板面積8932 平方公尺，總興建經費達7.1億元，由市府自籌5 .1億元、運動部補助2億元建設完成。

楠梓坑運動中心是唯一擁有50公尺室內溫水游泳池的運動中心，1樓設有兒童戲水池、SPA水療、烤箱蒸氣室、室內綜合球場可提供匹克球、羽球、籃球使用，2樓體適能區及多功能教室，提供各種新穎訓練器材與多元課程，像是TRX懸吊訓練、空中瑜珈、器械式皮拉提斯、成人基礎拳擊、有氧舞蹈、兒童感統等，各年齡層都能暢快運動。每周一至周日上午8時至10時「公益時段」，65歲以上老人、55歲以上原住民、低收入戶及身心障礙市民可免費使用游泳池及健身器材。

楠梓坑運動中心今天開幕，內有50公尺溫水游泳池。記者林保光／攝影

楠梓坑運動中心今天開幕，內有多功能教室。記者林保光／攝影

楠梓坑運動中心今天開幕，內有擁有不少運動器材供市民使用。記者林保光／攝影

楠梓坑運動中心今天開幕，內有擁有不少運動器材供市民使用。記者林保光／攝影

楠梓坑運動中心今天開幕，陳其邁（中）在籃球場小試牛刀。記者林保光／攝影

楠梓坑運動中心今天開幕。記者林保光／攝影