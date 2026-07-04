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蘭嶼再見無牌貨車運油 居民質疑：根本沒在管

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
有民眾發現蘭嶼道路上出現疑似無牌貨車載運油品行駛情形，引起居民質疑運輸安全管理是否落實。圖／蘭嶼居民提供
有民眾發現蘭嶼道路上出現疑似無牌貨車載運油品行駛情形，引起居民質疑運輸安全管理是否落實。圖／蘭嶼居民提供

蘭嶼地區發電仰賴柴油機組供電，油品需定期由本島運補至當地發電廠。然而近日又有民眾發現，疑似載運油品的貨車在道路上行駛，卻未懸掛車牌，引發居民質疑「這樣也可以？」並直呼相關問題早已多次反映，卻遲未見改善，擔心若發生意外恐無保障。

有遊客指出，目擊無牌貨車載運油品在路上行駛，認為若途中發生事故，責任歸屬與理賠問題恐怕難以釐清，也有人直言，基礎能源運輸應更嚴謹管理，不應出現違規上路情形。

據了解，台電蘭嶼發電廠使用柴油發電機組供電，為維持穩定供電，需定期補充油料，由委外廠商負責運送作業，油品自花蓮港裝載後經海運運抵蘭嶼，再由廠商車輛接駁運送至發電廠儲油設施。

當地居民則表示，類似情況並非首次出現，認為執法單位對一般居民交通違規較為嚴格，但涉及公務或委外運輸時卻未見同等標準，質疑執行落差。

警方表示，依規定車輛行駛道路須懸掛號牌，若未懸掛車牌上路，依法可處新台幣3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並可能吊銷牌照；若車牌遺失或鬆脫，應立即處理，不得仍持續上路行駛。

台電台東區處則回應，油品運送屬委外廠商作業，將要求廠商立即檢討並改善運輸車輛管理，避免類似情形再度發生。

蘭嶼 台電 發電機

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