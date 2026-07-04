屏東夏日狂歡祭開跑 主角「蠟筆小新」陪孩子過暑假
「2026屏東夏日狂歡祭」正式開跑，在屏東縣民公園舉辦至8月30日。今年最大亮點是以超人氣日本動漫IP「蠟筆小新」打造互動體驗展，另外也有大型遊具、親子劇場等，屏東縣長周春米歡迎全國親子一起到屏東創造快樂的童年記憶。
夏日狂歡祭3日舉辦開幕典禮，下午起就陸續湧入許多親子家庭，搶先體驗各式遊具。開幕典禮上，蠟筆小新、巧虎人偶現身，讓小朋友開心地手舞足蹈。今年以蠟筆小新為主題，除了戶外有高達10公尺的巨型蠟筆小新及6公尺高的小白迎接遊客，也打造小新互動體驗展。
展區內不僅能重溫動漫及電影中的經典場景，還能化身春日部防衛隊成員，跟著小新一起展開時空冒險，並融入屏東代表性建築及特色景觀元素，與在地風景結合，打造屏東站特有限定場景。
遊戲區除了大人小孩都歡迎的海盜船外，還新增6組訂製遊具，旗艦型共融遊戲場也全面升級。另外也規畫4場精彩親子劇場演出，開幕大戲4日晚間7時30分，由O劇團演出的「巧虎奇幻音樂世界𝟮－𝘽𝙄𝙕𝘼𝙍𝙍𝙊𝙋𝙄𝘼」，帶大小朋友展開一場奇幻冒險。
夏日狂歡祭活動即日起開園至8月30日，遊具開放時間為每天下午3時至晚間8時，周五周六至晚間9時；主題展覽持續展出至10月11日，時間為下午1時至晚間8時；每周三為活動休整日，遊具及主題展覽暫停開放。相關資訊可至「2026屏東夏日狂歡祭」官網查詢。
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