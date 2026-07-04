周末活動眾多湧車潮 高市警加派人力疏導

美式賣場好市多高雄中華店結束營業，新址即日起改到高雄軟體科技園區內營運，首日碰到高軟上班尖峰車潮，復興路一度回堵；另本周高雄展覽館舉辦耶和華見證人國際大會，夢時代有高雄啤酒節，有韓團TWICE台灣歌手周子瑜、韓星RAIN演出，預估車潮更多，警方正嚴陣以待。

好市多全台首家店面「高雄中華店」二日走入歷史，「新高雄店」昨於高軟旁的重劃區開幕，業者除規畫大面積停車場，另在三多商圈捷運站及舊中華店規畫接駁車。

昨天開幕日，上午八點周邊就湧現採購車潮，與高雄軟體園區的上班車潮、高雄展覽館舉辦耶和華見證人國際大會相會，九時許車潮在周邊道路引起壅塞，近二小時後，約中午才紓解。

賣場位於內側，近成功路側土地則為將開幕的東南米樂廣場，好市多新高雄店規畫兩動線進入，汽車可採智科路或東南米樂旁基地道路進場，復興四路、東南米樂通路離場。機車則採智科路、復興四路進場，復興四路、東南米樂基地道路離場。

不過，依據交通局昨天公布的「避塞指南」，離場車流在出口只能左轉，與進場車流有二處交織點，離場車流在出口處與進場車流交錯，警方憂心塞車，趕緊更改車流方向，引導由智科路往復興四路紓解車潮，才不致車潮在好市多停車場出入口塞車，癱瘓交通。

本周末周邊活動眾多，除新高雄店嘗鮮車流外，還有高雄展覽館耶和華見證人國際大會、夢時代舉辦高雄啤酒節及周末開放的星光水岸公園，警方預估周末可能有更多車潮，提醒民眾遵循指引，另也會加派人力疏導。