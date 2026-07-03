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海科館「科學家的秘密基地2.0」開展 海陸空科研探索體驗

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海科館「科學家的秘密基地2.0」開展，海陸空科研探索體驗。圖／海科館提供
海科館「科學家的秘密基地2.0」開展，海陸空科研探索體驗。圖／海科館提供

行政院國家科學及技術委員會轄下國家實驗研究院、國家太空中心與國立海洋科技博物館三方聯手打造的「國家科技寶藏－科學家的秘密基地2.0」特展，今起在海科館開幕，歷年來海陸空全方位的科研能量，民眾可親身體驗。

展覽引進最新科研成果，涵蓋科技政策、半導體、海洋、超級電腦、精密儀器、地震工程、生醫科技及太空科技等核心主題，並將將國家級頂尖成果轉化為更流暢、更淺顯易懂的參觀體驗。

海科館說，特展匯聚僅等比例「勵進研究船」與多顆台灣發射的衛星模型，闖關者更能親自化身專家，操作水下機器人深海探勘、駕駛火箭閃避宇宙垃圾；在「陸地科技與運算」方面，除了展出神秘的「台灣杉二號超級電腦」等比模型外，闖關者能透過體感互動遊戲。

讓民眾還可動手操作抗震大樓元件、解密半導體晶片製程，甚至化身超級電腦工程師運用二進位指令指揮超級電腦進行高效運算，大小朋友可體驗極具未來感的科技挑戰。

除了頂尖數位互動，展區也兼具生物與工藝的知性之美。現場特別設置實體水族箱，展示現今醫學研究廣泛應用的螢光斑馬魚與螢光磚魚，讓大小朋友近距離目睹「會發光的魚」；同時展示神奇的光學檢測技術，民眾可扮演光譜糾察隊辨識物體訊息，以及一睹精密鏡片磨製過程，感受科學與藝術的結合。

海科館館長王明源表示，特展特別把複雜的前端科技化繁為簡，變成孩子一玩就懂的互動遊戲，希望讓參觀者了解原來國家級的頂尖科研，與大眾的生活密不可分。

展期到2029年底，民眾只要購買主題館門票，即可前往第一特展廳免費參觀體驗。為了迎接暑期觀光人潮，海科館7至8月期間天天開館、周一不休館，假日延長展館服務時間至傍晚6點，並同步推出當月壽星專屬入館優惠。活動官網(https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/221/10704/0)查詢。

海科館「科學家的秘密基地2.0」開展，海陸空科研探索體驗。圖／海科館提供
海科館「科學家的秘密基地2.0」開展，海陸空科研探索體驗。圖／海科館提供

海科館「科學家的秘密基地2.0」開展，海陸空科研探索體驗。圖／海科館提供
海科館「科學家的秘密基地2.0」開展，海陸空科研探索體驗。圖／海科館提供

海科館「科學家的秘密基地2.0」開展，海陸空科研探索體驗。圖／海科館提供
海科館「科學家的秘密基地2.0」開展，海陸空科研探索體驗。圖／海科館提供

海科館「科學家的秘密基地2.0」開展，海陸空科研探索體驗。圖／海科館提供
海科館「科學家的秘密基地2.0」開展，海陸空科研探索體驗。圖／海科館提供

海科館 科學家

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