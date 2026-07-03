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高雄這些區域民眾快儲水！ 台水搶修漏水管線今晚9時起將停水23小時

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
自來水公司第七區管理處搶修高市楠梓區鳳仁路與興西路口的1.5公尺的水管漏水，公告藍色區塊住戶將停水23小時。圖／截自自來水公司官網
自來水公司第七區管理處搶修高市楠梓區鳳仁路與興西路口的1.5公尺的水管漏水，公告藍色區塊住戶將停水23小時。圖／截自自來水公司官網

台灣自來水公司第七區管理處為搶修高市楠梓區鳳仁路與興西路口的1.5公尺水管漏水，公告包括左營區光輝、莒光里，以及楠梓區中和里等36里，以及大社區和仁大工業區全區將於今晚9時起停水至明晚8時，呼籲民眾快儲水備用。

自來水公司第七區管理處公告指出，因位於楠梓區鳳仁路與興西路口約在國道一號下方的1.5公尺的水管有漏水現象，為進行水管搶修施工作業，從今晚9時起至明晚8時起，左營、楠梓部分區里以及大社區全區和仁大工業區在將停水23小時。

停水區域包括大社區和仁大工業區全區，以及左營區光輝里、莒光里；楠梓區的中和里、中興里、中陽里、久昌里、五常里、享平里、仁昌里、加昌里、和昌里、國昌里、大昌里、宏南里、宏昌里、宏榮里、宏毅里、廣昌里、建昌里、惠楠里、惠民里、惠豐里、慶昌里、東寧里、泰昌里、玉屏里、瑞屏里、盛昌里、福昌里、秀昌里、稔田里、翠屏里、興昌里、藍田里、裕昌里、金田里、錦屏里、隆昌里。

另仁武區的竹後里、中華里、後安里等3里則會有水壓降壓情形；水公司呼籲停水範圍區域內的用戶自行儲水備用，作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。

高雄 停水

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