澎湖縣府規劃園區加港區 發展無人載具研發基地

澎湖縣政府著眼AI技術與無人載具是未來導入縣政等施政的趨勢，規劃「龍門智慧科技產業園區」與鄰近龍門尖山港，作為發展無人載具研發基地，為澎湖注入數位轉型新動能。

國立陽明交通大學校長林奇宏與澎湖科技大學校長李文熙等人，今天拜會澎湖縣副縣長林皆興，雙方就AI技術導入縣政、無人載具於離島醫療與交通的應用，以及智慧科技產業園區的產學招商合作進行深入探討，期盼透過頂尖大學的科研實力，為澎湖注入數位轉型新動能。

林皆興指出，澎湖交通船常因天候因素被迫停航，對離島物資運輸與緊急醫療造成不小挑戰，盼未來能運用無人船或無人機，串聯離島間的物資、檢體與篩檢物資的輸送，以有效降低傳統醫療船的維護與人事成本，破除冬季交通中斷的困境。

林奇宏說，陽明交大目前正著手開發「AI助理（Agentic AI）」系列培訓，校方願意為縣府量身打造專屬課程，無論是透過遠距教學或由教授親自前來講授，可全力協助地方政府培育AI人才。

澎湖縣政府指出，縣府刻正規劃佔地9.5公頃的「龍門智慧科技產業園區」和緊鄰的龍門尖山港，未來可發展為無人載具研發基地，甚至延伸為產學合作的交流據點，歡迎陽明交大及業界前來投資，為澎湖注入數位轉型。