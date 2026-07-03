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半導體材料商日東電工高雄新廠落成 預估每年提升2億元營業額

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣日東電工舉辦新廠鏡開儀式，共同祝賀新廠落成。圖／高市經發局提供
台灣日東電工舉辦新廠鏡開儀式，共同祝賀新廠落成。圖／高市經發局提供

半導體供應鏈高機能材料領導廠商「台灣日東電工」加碼投資高雄，斥資44.83億元，改建高雄前鎮科技產業園區舊廠房，全新工廠今天舉辦竣工儀式。產業園區園管理局指出，新廠建置高機能材料產品生產線，可供應全球半導體及車用一線大廠，預估每年可提升2億元營業額。

台灣日東電工拆除既有廠房後，重新打造地下1樓、地上5樓的廠房暨研發大樓，總樓地板面積2萬5205平方公尺，高機能材料產品生產線含PVC膠皮、PVC膠帶及電子部品膠帶等，新廠是日東電工集團近年海外最大投資案。

高雄市長陳其邁、台灣日本關係協會會長謝長廷、經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳、日東電工株式會社社長赤木達哉、台灣日東電工董事長明間健二郎等人見證新廠啟用。

陳其邁表示，投資高雄的日商企業之中，日東電工與高雄淵源最深，因為日東1969年即在高雄設立首座海外生產基地，深耕高雄57年，一路見證高雄從工業重鎮蛻變為智慧科技城市。

台灣日東電工董事長明間健二郎指出，台灣日東電工是母公司Nitto集團的第一座海外製造據點，新廠導入智慧製造、環境永續及ESG理念，除持續生產高機能材料外，也將提升半導體用膠帶產能，整合既有廠區資源，提高生產效率與供應鏈韌性。

園管局說明，台灣日東電工母公司Nitto集團為全球高機能材料領導廠商，供應全球半導體及車用一線大廠，集團將台灣視為重要據點。此次高雄新廠落成啟用，除擴充產能外，同步設置研發大樓，提升產品開發與製造能量。

副局長劉繼傳說，台灣日東電工加碼投資臺灣，不僅呼應台日產業鏈合作的深厚基礎，也凸顯台灣在半導體、車用等關鍵應用供應鏈中的重要角色，對帶動園區產業升級與提升整體競爭力具有指標意義。

日東電工斥資44.83億元改建位於前鎮科技產業園區的舊廠房，新廠是地下1樓、地上5樓的廠房暨研發大樓。圖／高市經發局提供
日東電工斥資44.83億元改建位於前鎮科技產業園區的舊廠房，新廠是地下1樓、地上5樓的廠房暨研發大樓。圖／高市經發局提供

高雄 半導體

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