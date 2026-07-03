高雄友善旅宿認證推動3年達60家 今年目標破百家

美式賣場好市多高雄中華店結束營業，新址今天起在高雄軟體科技園區內營運，今天上午交通大致順暢，不過多數車輛還是習慣行走會有輕軌行經、軟科入口處的智科路，園區主要道路車輛明顯增多。交管人員說，今天交通大致順暢，跟平常上班日差不多，比較擔心明天周休二日會有大量人車湧入新店消費。

2026-07-03 11:10