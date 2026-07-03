快訊

巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 下周這天是北轉關鍵期

獨／喝到爛醉！屏東九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女生死瞬間曝光

1300公噸致癌沙拉油僅回收17公噸 食藥署：雞塊、沙拉醬等成品不回收

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄友善旅宿認證推動3年達60家 今年目標破百家

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄前進日本東京同志大遊行，特地準備彩虹旅宿日語版本摺頁及高雄熊等商品。圖／高市觀光局提供
高雄前進日本東京同志大遊行，特地準備彩虹旅宿日語版本摺頁及高雄熊等商品。圖／高市觀光局提供

高雄力拚成為亞洲最具包容力的友善旅遊城市，自2023年創全台之先推動性別友善旅宿認證制度以來，目前已輔導60家旅宿業者取得認證標章。高市觀光局表示，希望今年可突破100家，持續打造安全、友善、多元的旅遊住宿環境。

觀光局近期辦理兩場次性別友善旅宿說明會暨系列講座教育訓練，吸引超過50家旅宿業者參與。觀光局指出，活動主要針對服務流程、住宿空間、接待管理等面向強化性別友善措施，逐步建立符合國際趨勢的住宿服務標準。另結合數位工具、OTA旅遊網訂平台與國際行銷資源，推廣友善旅遊品牌。

除在高雄辦理系列活動外，觀光局會同業界代表，上月赴日本東京參加同志驕傲大遊行（Tokyo Pride），設計日語版「性別友善旅宿摺頁」及高雄熊等彩虹商品，提升高雄在亞洲多元觀光市場能見度。

觀光局長高閔琳表示，性別友善服務逐漸成為國際旅客選擇住宿的重要指標，高雄首創「性別友善旅宿認證」標章及輔導計畫，榮獲行政院第23屆金馨獎「性別平等創新獎」肯定，更獲「台灣同志職場友善」指標認證；高雄觀光局透過認證制度、教育訓練及國際行銷三大策略並進，擴大性別友善旅宿參與規模，友善認證朝100家目標邁進。

高雄前進日本東京同志大遊行，特地準備彩虹旅宿日語版本摺頁及高雄熊等商品。圖／高市觀光局提供
高雄前進日本東京同志大遊行，特地準備彩虹旅宿日語版本摺頁及高雄熊等商品。圖／高市觀光局提供

高市觀光局長高閔琳偕高市觀光公協會參加高雄同志大遊行。圖／高市觀光局提供
高市觀光局長高閔琳偕高市觀光公協會參加高雄同志大遊行。圖／高市觀光局提供

台灣代表團上月前往日本參與東京同志驕傲遊行（Tokyo Pride）。圖／高市觀光局提供
台灣代表團上月前往日本參與東京同志驕傲遊行（Tokyo Pride）。圖／高市觀光局提供

觀光局 高雄 住宿

延伸閱讀

嘉義火車站前地標鉅陞嘉義亮點旅店轉手 雀客國際酒店集團接掌

舊金山同志遊行台灣花車首登場 台灣喔熊領隊受歡呼

家庭旅遊怎規劃？十大人氣旅行社排行榜 孝親、親子行程一次搞定

畢典臨時換場地…彰中雨賢館冷氣撐30年頻故障 教長允諾補助改善

相關新聞

半導體材料商日東電工高雄新廠落成 預估每年提升2億元營業額

半導體供應鏈高機能材料領導廠商「台灣日東電工」加碼投資高雄，斥資44.83億元，改建高雄前鎮科技產業園區舊廠房，全新工廠今天舉辦竣工儀式。產業園區園管理局指出，新廠建置高機能材料產品生產線，可供應全球半導體及車用一線大廠，預估每年可提升2億元營業額。

雪霸觀霧山椒魚生態中心暑假人氣活動「山椒魚帶我遊觀霧」即將登場

雪霸國家公園管理處觀霧山椒魚生態中心暑假人氣活動「山椒魚帶我遊觀霧」，將自7月12日至8月16日舉辦，連續6周在觀霧遊憩區熱鬧進行。雪管處今年首度規畫六大主題、安排超過25場次的免費生態體驗活動，邀民眾走進海拔2000公尺的雲霧森林，感受國家公園的自然魅力。活動即日起在「雪霸國家公園」臉書粉絲團開放報名。

屏東昱榮中醫院長徐榮澤辭世 診所停業...病患湧臉書哀悼「太震驚」

屏東市「昱榮中醫診所」官方臉書日前公告，因院長徐榮澤辭世，診所即日起全面停止營業，也感謝患者與家屬多年來對徐院長及診所的信任、支持與陪伴。消息一出讓不少病患震驚不捨，湧入粉專哀悼，直呼「不敢相信」、「太震驚、太突然了」。

好市多高雄店開幕車潮湧現 警急改動線解塞

好市多新高雄店今天開幕湧入車潮，市府交通局昨發布「避塞指南」，原訂好市多停車場離場車流，卻與進場車流交織，警方應變，引導離場車流方向，才解除塞車困擾。

高雄好市多新店首日交通情況曝光 軟科車多、交管人員擔心明天

美式賣場好市多高雄中華店結束營業，新址今天起在高雄軟體科技園區內營運，今天上午交通大致順暢，不過多數車輛還是習慣行走會有輕軌行經、軟科入口處的智科路，園區主要道路車輛明顯增多。交管人員說，今天交通大致順暢，跟平常上班日差不多，比較擔心明天周休二日會有大量人車湧入新店消費。

高雄查獲3工廠藏4私井 拒封填最高罰20萬

為遏止工廠違法抽取地下水並防範地層下陷，高雄市水利局啟動聯合稽查，透過比對自來水用量與廢水排放量，揪出「用水異常」的黑數，今年共查核30家業者，查獲3家工廠違法私設4口地下水井，已勒令業者限期拆除封填，若逾期未改善，最高將面臨20萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。