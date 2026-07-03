快訊

畫面曝光！移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

世足賽／克羅埃西亞球迷怒丟垃圾、比中指！美媒解釋「致命越位」原因

手機搜答案等於人在發呆 日本實驗揭大腦陷阱防變笨

聽新聞
0:00 / 0:00

王氏昆仲公園攜手台塑生醫舉辦「昆仲玩玩具－最愛的海洋」活動

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
王氏昆仲公園將於7月4日（週六）攜手台塑生醫及多個合作單位，共同舉辦「昆仲玩玩具－最愛的海洋」主題活動。台塑生醫提供
王氏昆仲公園將於7月4日（週六）攜手台塑生醫及多個合作單位，共同舉辦「昆仲玩玩具－最愛的海洋」主題活動。台塑生醫提供

台塑生醫表示，王氏昆仲公園將於7月4日（週六）攜手台塑生醫及多個合作單位，共同舉辦「昆仲玩玩具－最愛的海洋」主題活動，邀請大小朋友帶著家中閒置玩具走進公園，一起透過遊戲、學習與實際行動，認識海洋保育與資源循環的重要價值。

台塑生醫指出，位於高雄亞洲新灣區核心地帶的王氏昆仲公園，不僅是市民休憩的綠意空間，更是一座結合歷史文化、親子共遊與永續教育的城市公園。王氏昆仲公園由台塑企業活化前鎮歷史文化場域打造而成，近年持續透過昆仲好市市集、親子活動、文化展覽及環境教育等多元內容，成為南高雄深受歡迎的親子遊憩據點。本次「昆仲玩玩具」活動，正是公園推動永續生活與社區共好的重要實踐，希望讓環保不只是口號，而是每個家庭都能參與的生活行動。

活動當天規劃16個海洋主題互動關卡，將海洋保育、資源循環及環境教育融入親子遊戲之中，讓孩子在探索與闖關過程中學習環境保護觀念。同時，園區內的昆仲好市市集也將同步開展，結合特色品牌、美食及休閒體驗，打造適合全家共度週末的戶外生活場景。

為鼓勵民眾實踐循環減碳，台塑生醫特別推出「玩具再生計畫」。凡活動當天攜帶家中閒置玩具到台塑生醫的昆仲門市捐贈，並加入台塑生醫會員，即可獲得會員點數回饋；完成捐贈者還可憑活動憑證至2號攤位「藝術打卡換禮物」兌換精美玩具一份，讓愛心與資源持續流動。

此次募集的二手玩具，後續將由專業團隊進行分類、清潔、消毒及修繕，再轉贈給有需要的機構與家庭，延續玩具價值，同時減少塑膠廢棄物對海洋環境造成的負擔。

王氏昆仲公園與台塑生醫期待透過一場玩具的分享、一個環保的選擇，讓更多家庭在親近自然與享受休閒之餘，也能認識永續生活的重要意義。誠摯邀請市民朋友7月4日走進王氏昆仲公園，一起用行動守護我們最愛的海洋，感受城市公園結合文化、教育與永續的全新魅力。

【活動資訊】

活動名稱：昆仲玩玩具－最愛的海洋

活動日期：2026年7月4日（星期六）下午4點

活動地點：高雄王氏昆仲公園（高雄市前鎮區中山三路與正勤路口）

活動亮點：

• 捐贈玩具加入台塑生醫會員，即贈會員點數。

• 完成捐贈可至2號攤位兌換精美玩具。

• 16項海洋保育主題闖關體驗。

• 昆仲好市特色市集同步登場。

• 親子共學、永續教育與休閒遊憩一次滿足。

親子 高雄 台塑生醫

延伸閱讀

影／衝14米神木滑道、抽68萬汽車！宜蘭童玩節7月4日登場 亮點搶先玩

歷經10年改革 遠雄海洋公園正式成立海豚守護基地 海豚展演全面轉型

專業與公益雙迎捷報 大華銀投信旗下ETF規模創高峰

全國中小學聽障學生夏令營 謝國樑晚宴：比手追浪、海洋同行

相關新聞

屏東昱榮中醫院長徐榮澤辭世 診所停業...病患湧臉書哀悼「太震驚」

屏東市「昱榮中醫診所」官方臉書日前公告，因院長徐榮澤辭世，診所即日起全面停止營業，也感謝患者與家屬多年來對徐院長及診所的信任、支持與陪伴。消息一出讓不少病患震驚不捨，湧入粉專哀悼，直呼「不敢相信」、「太震驚、太突然了」。

好市多高雄店開幕車潮湧現 警急改動線解塞

好市多新高雄店今天開幕湧入車潮，市府交通局昨發布「避塞指南」，原訂好市多停車場離場車流，卻與進場車流交織，警方應變，引導離場車流方向，才解除塞車困擾。

高雄好市多新店首日交通情況曝光 軟科車多、交管人員擔心明天

美式賣場好市多高雄中華店結束營業，新址今天起在高雄軟體科技園區內營運，今天上午交通大致順暢，不過多數車輛還是習慣行走會有輕軌行經、軟科入口處的智科路，園區主要道路車輛明顯增多。交管人員說，今天交通大致順暢，跟平常上班日差不多，比較擔心明天周休二日會有大量人車湧入新店消費。

高雄查獲3工廠藏4私井 拒封填最高罰20萬

為遏止工廠違法抽取地下水並防範地層下陷，高雄市水利局啟動聯合稽查，透過比對自來水用量與廢水排放量，揪出「用水異常」的黑數，今年共查核30家業者，查獲3家工廠違法私設4口地下水井，已勒令業者限期拆除封填，若逾期未改善，最高將面臨20萬元罰鍰。

屏東尾寮山步道 台灣黑熊出沒

屏東尾寮山步道是南部熱門登山景點，近日在東側登山口至三角點間海拔約一二五○公尺處拍到台灣黑熊身影，是去年二月監測點設置以來首次紀錄。林業保育署屏東分署研判，因登山口施工減少人為干擾，黑熊移到此區活動。另，花東縱谷國家風景區鹿野龍高步道昨天啟用，為鹿野高台增添健行與賞景新亮點。

高雄鳳山青年夜市 攤商面臨歇業

高雄鳳山青年夜市曾歷經六次搬遷，目前有三百多攤規模，因現址緊臨大林蒲遷村安置預定地，近日攤商看見大型機具進場才得知下月將開闢道路，約三分之一攤位面臨歇業，擔心家庭頓失收入。民代指時間急迫，且沒研擬配套措施，讓攤商措手不及。經發局表示，管委會已經允諾另外安置受影響攤商，「會與攤商站在一起，保障全體攤商權益」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。