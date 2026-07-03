王氏昆仲公園攜手台塑生醫舉辦「昆仲玩玩具－最愛的海洋」活動

台塑生醫表示，王氏昆仲公園將於7月4日（週六）攜手台塑生醫及多個合作單位，共同舉辦「昆仲玩玩具－最愛的海洋」主題活動，邀請大小朋友帶著家中閒置玩具走進公園，一起透過遊戲、學習與實際行動，認識海洋保育與資源循環的重要價值。

台塑生醫指出，位於高雄亞洲新灣區核心地帶的王氏昆仲公園，不僅是市民休憩的綠意空間，更是一座結合歷史文化、親子共遊與永續教育的城市公園。王氏昆仲公園由台塑企業活化前鎮歷史文化場域打造而成，近年持續透過昆仲好市市集、親子活動、文化展覽及環境教育等多元內容，成為南高雄深受歡迎的親子遊憩據點。本次「昆仲玩玩具」活動，正是公園推動永續生活與社區共好的重要實踐，希望讓環保不只是口號，而是每個家庭都能參與的生活行動。

活動當天規劃16個海洋主題互動關卡，將海洋保育、資源循環及環境教育融入親子遊戲之中，讓孩子在探索與闖關過程中學習環境保護觀念。同時，園區內的昆仲好市市集也將同步開展，結合特色品牌、美食及休閒體驗，打造適合全家共度週末的戶外生活場景。

為鼓勵民眾實踐循環減碳，台塑生醫特別推出「玩具再生計畫」。凡活動當天攜帶家中閒置玩具到台塑生醫的昆仲門市捐贈，並加入台塑生醫會員，即可獲得會員點數回饋；完成捐贈者還可憑活動憑證至2號攤位「藝術打卡換禮物」兌換精美玩具一份，讓愛心與資源持續流動。

此次募集的二手玩具，後續將由專業團隊進行分類、清潔、消毒及修繕，再轉贈給有需要的機構與家庭，延續玩具價值，同時減少塑膠廢棄物對海洋環境造成的負擔。

王氏昆仲公園與台塑生醫期待透過一場玩具的分享、一個環保的選擇，讓更多家庭在親近自然與享受休閒之餘，也能認識永續生活的重要意義。誠摯邀請市民朋友7月4日走進王氏昆仲公園，一起用行動守護我們最愛的海洋，感受城市公園結合文化、教育與永續的全新魅力。

【活動資訊】

活動名稱：昆仲玩玩具－最愛的海洋

活動日期：2026年7月4日（星期六）下午4點

活動地點：高雄王氏昆仲公園（高雄市前鎮區中山三路與正勤路口）

活動亮點：

• 捐贈玩具加入台塑生醫會員，即贈會員點數。

• 完成捐贈可至2號攤位兌換精美玩具。

• 16項海洋保育主題闖關體驗。

• 昆仲好市特色市集同步登場。

• 親子共學、永續教育與休閒遊憩一次滿足。