屏東昱榮中醫院長徐榮澤辭世 診所停業...病患湧臉書哀悼「太震驚」

屏東市「昱榮中醫診所」官方臉書日前公告，因院長徐榮澤辭世，診所即日起全面停止營業，也感謝患者與家屬多年來對徐院長及診所的信任、支持與陪伴。消息一出讓不少病患震驚不捨，湧入粉專哀悼，直呼「不敢相信」、「太震驚、太突然了」。

昱榮中醫診所7月1日貼出歇業公告，指出徐榮澤院長已辭世，診所即日起停止營業。「感謝各位多年來對徐院長及昱榮中醫診所的信任、支持與陪伴。能夠守護大家的健康，是我們始終珍惜並深深感恩的緣分。」

消息一出立刻許多患者立即留言，表示無法接受，有人稱讚徐醫師醫術如華佗再世，也有人說徐醫師視病猶親，是他救了自己。診所於google評論高達4.9顆星，也都推崇徐醫師的醫術與醫德。

診所也提到，因診斷證明書依法需由醫師本人親自開立，因徐醫師已離世，目前無法開立診斷證明書，但可提供您就診期間之病歷紀錄作為就醫證明文件。另有關精油敷貼等自費項目退費事宜，目前正陸續整理相關資料，待作業完成後，將擇期通知退費事宜。