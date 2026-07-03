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好市多高雄店開幕車潮湧現 警急改動線解塞

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
好市多新高雄店今開幕，車潮湧入。記者林保光／攝影
好市多新高雄店今開幕，車潮湧入。記者林保光／攝影

好市多新高雄店今天開幕湧入車潮，市府交通局昨發布「避塞指南」，原訂好市多停車場離場車流，卻與進場車流交織，警方應變，引導離場車流方向，才解除塞車困擾。

今天好市多新高雄店開幕，加上附近高雄展覽館舉辦耶和華見證人國際大會，上午在高雄前鎮軟體科技園區附近湧入車潮，下午下班尖峰時段，附近夢時代舉辦高雄啤酒節，晚間由韓團TWICE台灣歌手周子瑜等藝人演出，周遭仍可能有更多車潮，警方擔心賣場外塞車，正嚴陣以待。

今天好市多新高雄店開幕，上午9時湧入車潮，近2小時後，部分車潮離場，依據交通局昨天公布的「避塞指南」，離場車流在出口只能左轉，正與進場車流有2處交織點，離場車流在出口處與進場車流交錯，警方預測可能出現塞車前，趕緊改離場車流方向，引導由智科路往復興四路紓解車潮，才不致車潮在好市多停車場出入口塞車，癱瘓交通。

好市多新高雄店今開幕，交通局的「避塞交通指南」，進出場車流出現2處交織點（紅圈處）。圖／高雄市交通局提供
好市多新高雄店今開幕，交通局的「避塞交通指南」，進出場車流出現2處交織點（紅圈處）。圖／高雄市交通局提供

好市多新高雄店今開幕，車潮湧入。記者林保光／攝影
好市多新高雄店今開幕，車潮湧入。記者林保光／攝影

好市多新高雄店今開幕，離場車潮經警方應變改變車流方向才沒癱瘓周遭交通。記者林保光／攝影
好市多新高雄店今開幕，離場車潮經警方應變改變車流方向才沒癱瘓周遭交通。記者林保光／攝影

好市多 車潮 塞車

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