高雄好市多新店首日交通情況曝光 軟科車多、交管人員擔心明天

美式賣場好市多高雄中華店結束營業，新址今天起在高雄軟體科技園區內營運，今天上午交通大致順暢，不過多數車輛還是習慣行走會有輕軌行經、軟科入口處的智科路，園區主要道路車輛明顯增多。交管人員說，今天交通大致順暢，跟平常上班日差不多，比較擔心明天周休二日會有大量人車湧入新店消費。

好市多全台首家店面「高雄中華店」昨日走入歷史，為因應「好市多新高雄店」開幕，業者在三多商圈R8捷運站及舊中華店規畫接駁車，今天是開幕首日又逢上班日，搭接駁車的人不多。

賣場位於裡地，有兩個動線可進入，汽車可採智科路或東南米樂旁基地道路進場，復興四路、東南米樂通路離場。機車則採智科路、復興四路進場，復興四路、東南米樂基地道路離場。

高市交通局表示，上述動線之中，平日周一至周五下午5時至晚上7時，避免與高雄軟體園區下班車流相互干擾，車輛僅准由東南米樂基地道路離場，禁止自復興四路離場，請用路人留意。

此外，賣場提供免費接駁車，營運初期每日上午7時至晚上9時，往返於「捷運三多商圈站」及「好市多舊中華店」至新賣場，班距10至30分鐘，請民眾多加利用。

今天是「好市多新高雄店」開幕第一天，高雄軟體科技園區智科路的車流明顯增加，不過路口交管人員說車流大致順暢、沒有塞車。記者徐白櫻／攝影

好市多中華店結束營業，新高雄店今天開幕，今天上午車流大致順暢。記者徐白櫻／攝影

今天是「好市多新高雄店」開幕第一天，高雄軟體科技園區智科路車流明顯增加許多，不過路口交管人員說車流大致順暢、沒有塞車。記者徐白櫻／攝影

好市多高雄中華店昨日結束營業，LOGO也已經拆下來了，不過店門口有業者提供的接駁車可搭乘至新店消費。記者徐白櫻／攝影

高雄市成功路可從東南米樂旁基地道路駛入大賣場停車場，今早車流大致跟上班時段差不多。記者徐白櫻／攝影