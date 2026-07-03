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高雄查獲3工廠藏4私井 拒封填最高罰20萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
水利局在工廠內查獲私自鑿井，已要求限期封填。圖／高雄市水利局提供
水利局在工廠內查獲私自鑿井，已要求限期封填。圖／高雄市水利局提供

為遏止工廠違法抽取地下水並防範地層下陷，高雄水利局啟動聯合稽查，透過比對自來水用量與廢水排放量，揪出「用水異常」的黑數，今年共查核30家業者，查獲3家工廠違法私設4口地下水井，已勒令業者限期拆除封填，若逾期未改善，最高將面臨20萬元罰鍰。

水利局指出，部分事業單位為節省水費，未經許可私設水井抽取地下水，市府為精準打擊違法，每年運用數據比對，將自來水用水量與環保局核發的排放許可水量交叉勾稽，只要進出水量差異過大、水源交代不清，即被列為疑似用水異常的優先查察對象。

今年水利局協同環保局等單位，針對轄內地下水管制區，採條件篩選及隨機抽查方式，共對30家工廠突擊檢查，查核重點包含是否依法取得水權、用水設備是否合規，以及廠區內是否藏有未核准的水井。

稽查結果發現，有3家工廠違法私鑿共4口水井，針對查獲的未登記水井，水利局已依水利法發函，要求業者限期自行拆填或拆除，若未於期限內完成水井封填，得按次處罰1萬元至20萬元，若進一步查獲有擅自取水的事實，將另行裁處1萬2000元至6萬元罰鍰。

水利局強調，地下水資源攸關大高雄民生用水與產業發展，過度抽取更可能引發不可逆的地層下陷危機，呼籲事業單位如有取水需求，務必依法申請水權，切勿心存僥倖，未來市府將針對大量取用地下水、排放水量異常，或位於地層下陷潛勢區的高風險工廠持續加強查緝，以維護水資源永續利用。

高雄市地下水管制區。圖／高雄市水利局提供
高雄市地下水管制區。圖／高雄市水利局提供

高雄 水利局

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