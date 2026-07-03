屏東尾寮山步道 台灣黑熊出沒

屏東尾寮山步道是南部熱門登山景點，近日在東側登山口至三角點間海拔約一二五○公尺處拍到台灣黑熊身影，是去年二月監測點設置以來首次紀錄。林業保育署屏東分署研判，因登山口施工減少人為干擾，黑熊移到此區活動。另，花東縱谷國家風景區鹿野龍高步道昨天啟用，為鹿野高台增添健行與賞景新亮點。

尾寮山步道位在屏東地門鄉與高雄市茂林區交界，先前曾有山友反映在步道附近目擊台灣黑熊，林保署屏東分署去年二月架設自動照相機後，今年五月底首次捕捉到台灣黑熊影像，從照片研判，屬亞成熊或成熊。

近年台灣黑熊活動範圍逐漸由中高海拔往淺山擴散，甚至下探海拔三百公尺至九百公尺地區。林保署屏東分署提醒，山友應結伴登山，攜帶熊鈴或防熊噴霧等裝備；若遇黑熊切勿靠近、拍照或裝死、爬樹，應保持冷靜，面向黑熊緩慢後退，並盡速通報。

台東縱谷線鹿野龍高步道昨天啟用，步道串聯鹿野高台與龍田降落場，成為俯瞰縱谷與欣賞熱氣球的新觀景廊道。圖／縱管處提供

另為迎接「台灣國際熱氣球嘉年華」登場，長約七百公尺的鹿野龍高步道昨天啟用，八○二階梯依山勢地形設計，沿線設置多處觀景平台與休憩節點，串聯鹿野高台與龍田降落場，可俯瞰卑南溪河谷、花東縱谷地形與鹿野田園景致，並可欣賞熱氣球升空的繽紛畫面，或近距離觀察飛行傘翱翔天空，感受台東最具代表性的夏日風情及鹿野慢旅行的魅力，是全新的空域觀光動線。