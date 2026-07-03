高雄鳳山青年夜市 攤商面臨歇業

高雄鳳山青年夜市曾歷經六次搬遷，目前有三百多攤規模，因現址緊臨大林蒲遷村安置預定地，近日攤商看見大型機具進場才得知下月將開闢道路，約三分之一攤位面臨歇業，擔心家庭頓失收入。民代指時間急迫，且沒研擬配套措施，讓攤商措手不及。經發局表示，管委會已經允諾另外安置受影響攤商，「會與攤商站在一起，保障全體攤商權益」。

鳳山青年夜市是高雄三大夜市之一，規模不輸瑞豐夜市及六合夜市。青年夜市位處中崙一路與凱旋路口，租用台糖公司土地營業，距離鳳翔公園垃圾山及大林蒲遷村安置地約一百公尺，近日攤商發現大型機具堆放草地，追問得知市府新工處將在夜市現址開闢道路，不少人會被迫結束營業，急組自救會陳情。

自救會長鄭鈞瓏說，攤商未接獲施工通知，透過協調會才知道整個外圍都受影響，約三分之一攤商售無法再營業；攤商理解夜市用地可能會因大林蒲遷村作業被收回，但沒想到這麼突然，一時之間很錯愕、不知如何是好。

議員鍾易仲認為，大林蒲遷村是國家重大建設，然而青年夜市是鳳山重要的夜市品牌，外圍攤商都靠著一個小攤位養家活口，不應因工程推進而陷入無所適從，希望施工單位盡量給攤商搬遷緩衝時間，並請市府會同管委會研究永久安置方案，別讓青年夜市規模縮水，更不能讓攤商生計出現空窗期。