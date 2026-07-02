鄉長父子任內接連爆垃圾危機 小琉球資收流標15次…屏檢肅貪專組要調查

屏東縣琉球鄉資源回收清運流標15次，島上累積資收物逾1500噸，琉球鄉長陳國在神隱多日，立委蘇清泉今臉書發文說，陳國在沒有神隱是到處找救援，今現身蘇清泉立委辦公室在台北開協調會；對於琉球鄉資收清運案流標多次，屏東地檢署已剪報分他字案調查，由肅貪專組偵辦中。

鄉長陳國在連日神隱，立委蘇清泉今臉書發文說，他找來環境部資源署長賴瑩瑩與琉球鄉長陳國在到他台北立委辦公室開協調會，討論資源回收物流標15次問題。鄉長苦著臉向署長陳情，因為經費不符業者期待，已遍訪高屏地區業者，大家都不願來投標，希望資源署能專案撥給經費，但署裡指主計單位不同意，陷入僵局。

小琉球垃圾危機，11年來爆發3次，2015年4月爆發垃圾危機，當時的琉球鄉長陳隆進，最後由縣府代為清運350噸垃圾。未料2024年垃圾清運流標9次，琉球鄉長為陳國在，由縣府清運761噸垃圾。這次爆發資收清運危機也是在陳國在任內。陳國在是陳隆進的兒子。父子兩人擔任琉球鄉長時，任內都爆發島上垃圾清運問題。

屏檢當時查出，陳隆進在2014年底起擔任琉球鄉長，任內在琉球鄉生命紀念館增設骨灰及骨骸箱等多項工程中，指定特定廠商投標，收取回扣及賄賂，法院判刑20年定讞。陳隆進曾任國小校長。陳隆進在2014年底參選鄉長，被檢方以涉賄送辦，屏東地院認定陳當選無效，陳提起上訴後，辭去鄉長一職，2015年9月19日補選鄉長又當選，還贏對手2000多票，當時補選，陳隆進的兒子陳國在也參選，形成罕見父子同台參選。

2024年琉球鄉垃圾清運流標9次，檢方揪出環保蟑螂，查出新北市長參選人李四川的胞弟李賜福等人涉恐嚇取財，檢方今年2月起訴，法院審理中，李賜福胞弟坦承涉案。

屏東縣府昨由環保局長顏幸苑、政風處長施仁傑與警察局副局長賴吉雄開記者會，縣府痛批鄉公所失職失能，環保局長顏幸苑昨記者會說，等到鄉公所7月7日資收清運招標開標，若再沒有標出去縣府將介入協助失能的鄉公所。政風處長施仁傑表示，會調閱採購文件跟資料了解，若招標過程涉及不法，立即移送請司法機關啟動調查及偵辦。

琉球鄉長陳國在今現身蘇清泉立委辦公室在台北開協調會。圖／取自蘇清泉臉書