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「青年基本法」今年上路 首次全國青年事務會議屏東登場

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
首屆「全國青年事務專責單位主管會議」在屏東舉辦，中央部會及全國22縣市青年事務主管與青年代表齊聚對話。記者潘奕言／攝影
首屆「全國青年事務專責單位主管會議」在屏東舉辦，中央部會及全國22縣市青年事務主管與青年代表齊聚對話。記者潘奕言／攝影

今年「青年基本法」施行後，今明兩天在屏東縣首度舉行「全國青年事務專責單位主管會議」，包括教育部勞動部經濟部、國家發展委員會及外交部等中央部會代表，及全國22縣市青年事務主管與青年代表齊聚，交流青年工作推動經驗並進行對話。

首先登場沙龍座談以「青聚屏東 共築大夢」為主題，由教育部政務次長劉國偉、青年發展署長陳雪玉，及屏東縣長周春米及對談，針對青年職涯就業、創新創業、地方創生及國際交流4大主題，分享中央與地方推動成果及經驗。

周春米表示，屏東近年積極推動青年職涯探索、創業培力及公共參與，包括推出大店長課程，打造智慧農業學校、青年旅創基地、教育新創基地、客家青年基地等。隨著台積電半導體供應鏈與國家發射場域進駐，也積極培育科技人才；並成立青年諮詢委員會，支持青年參與公共事務。

劉國偉表示，這次主管會議是「青年基本法」施行後首次舉辦，透過中央與地方交流對話了解青年工作的需求與挑戰。總統賴清德上任後推動青年百億圓夢，去年助近1500名青年出國圓夢，今年翻倍提供3000名額，鼓勵青年拓展國際視野。

會議由各縣市分享青年亮點政策、辦理「青年基本法」專題報告，並透過圓桌論壇交流討論4大主題，蒐集各界意見及經驗，彙整形成青年發展倡議，推動青年事務發展。

首屆「全國青年事務專責單位主管會議」在屏東舉辦，中央部會及全國22縣市青年事務主管與青年代表齊聚對話。記者潘奕言／攝影
首屆「全國青年事務專責單位主管會議」在屏東舉辦，中央部會及全國22縣市青年事務主管與青年代表齊聚對話。記者潘奕言／攝影

首屆「全國青年事務專責單位主管會議」在屏東舉辦，中央部會及全國22縣市青年事務主管與青年代表齊聚對話。記者潘奕言／攝影
首屆「全國青年事務專責單位主管會議」在屏東舉辦，中央部會及全國22縣市青年事務主管與青年代表齊聚對話。記者潘奕言／攝影

屏東 青年 周春米 劉國偉 勞動部 教育部 經濟部

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