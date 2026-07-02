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馬祖海巡隊支援醫療後送 今年已執行8例

中央社／ 連江縣2日電

馬祖海巡隊今天指出，連江縣各鄉醫療資源分散，島際交通主要仰賴海運，遇民眾緊急醫療需求時，均配合派艇執行後送任務。截至今天，今年度已執行8件醫療後送。

海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊今天發布新聞稿指出，今天中午12時許，接獲海巡署第11巡防區通報，北竿1名男性民眾因不明原因昏迷，經醫療人員評估後有緊急就醫需求，需緊急後送至南竿的連江縣立醫院，接受進一步檢查與治療。

馬祖海巡隊說明，由於北竿醫療資源與專科設備有限，為爭取黃金救援時間，11巡防區接獲連江縣消防局通報後，立即指揮馬祖海巡隊派遣線上巡防艇PP-3522，至北竿白沙港執行醫療後送任務。船艇以最高安全航速抵達南竿後，由海巡與醫護人員協助病患轉乘救護車，前往連江縣立醫院。

馬祖海巡隊強調，馬祖地區醫療資源分散，島際交通主要仰賴海運，遇有緊急醫療需求時，海巡署配合醫療單位專業評估，即時派艇執行醫療後送任務，全力協助病患爭取救治時效。截至今天，今年度已執行8件緊急醫療後送案件。

馬祖海巡隊表示，將持續秉持「救生、救難、服務」精神，接獲通報即迅速投入救援，以實際行動守護離島居民生命安全，成為鄉親堅實的海上守護力量。

馬祖 海巡署

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