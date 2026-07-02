澎湖設外籍漁工祈禱室 打造友善人權漁業環境

外籍漁工離鄉背井到台工作，澎湖區漁會爭取設置外籍漁工祈禱室，今天正式啟用，提供外籍漁工一處安心祈禱、沉澱心靈的場域，以營造友善且有溫度的漁業環境。

澎湖副縣長林皆興今天在農漁局長陳高樑等人陪同下，前往新設完成的外籍漁工祈禱室，探望未出海、正在祈禱的外籍漁工，致贈民生用品，並感謝漁會設置祈禱室，提供外籍漁工舒緩工作壓力、排解思鄉之情空間。

漁會總幹事顏德福表示，外籍漁工是澎湖漁業不可或缺的重要夥伴，不僅肩負家庭生計，更承受離鄉背井及海上工作的雙重壓力。感謝在中央與澎湖縣政府的支持下，設置外籍漁工祈禱室，提供離鄉背井來台工作的外籍漁工一處安心祈禱與沉澱心靈的所在，讓外籍漁工與船主建立合作關係，安心工作，共同為澎湖漁業發展努力。

澎湖區漁會表示，澎湖目前受僱外籍漁工有1800多人，首座外籍工祈禱室設在馬公第三漁港突堤碼頭上。未來還計畫在西嶼外垵與望安等地設置祈禱室，讓外籍漁工在漁閒之餘，能就近祈禱、撫慰心靈。