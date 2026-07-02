屏科大師生往返市區要道 麟洛鄉屏46線拓寬動土

屏東縣麟洛鄉屏46線為屏科大師生往返屏東市重要通學道路，也是台1線重要替代道路，卻因路寬較窄，加上多處彎曲，易產生行車死角；屏東縣政府辦理路段拓寬，今天動土。

屏東縣政府今天辦理「麟洛交流道聯外道路（屏46線1K+000～2K+210）拓寬工程」動土典禮，屏東縣長周春米出席主持。

周春米接受媒體聯訪表示，工程路段位於鳳山水庫附屬設施集水區，受地形條件限制，現況道路狹窄且線形彎曲，行車視距不佳，影響整體交通安全，縣府於民國112年完成環境影響評估後，將本案列為優先推動重要交通建設，向中央爭取經費辦理改善。

周春米說，屏46線為國立屏東科技大學師生往返屏東市重要通學道路，也是台1線重要替代道路，多年來肩負屏東市、內埔鄉、竹田鄉及麟洛鄉重要交通功能，早已超出原有負荷。

周春米說，近年2次事件更凸顯替代道路重要性，分別為2022年台1線配合電線電纜地下化施工封閉，以及日前0625超豪大雨造成台1線麟洛段交通壅塞等情形。感謝交通部公路局補助工程及用地取得經費，以及178名土地所有權人支持與配合，讓土地取得工作順利完成，工程得以如期動工。

屏東縣政府工務處表示，本工程改善範圍自麟洛鄉民生路與田尾路岔路口至縣道187丙線國道3號橋下，改善長度約1.195公里。現有道路將由6至8公尺拓寬為15公尺，同時辦理4座橋梁改建，總經費新台幣2億8000萬元，由公路局核定補助辦理，工程已於115年7月正式動工，工期420日曆天，預計116年10月完工。