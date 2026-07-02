鳳山青年夜市牴觸大林蒲遷村 百餘攤商抗議無預警被迫丟飯碗

高雄鳳山青年夜市曾歷經六次搬遷，目前有300多攤規模，因現址緊臨大林蒲遷村安置預定地，近日攤商看見大型機具進場才得知，下月將開闢道路，約有三分之一攤位月底面臨歇業，不少人擔心頓失收入、無以為繼，議員鍾易仲表示，時間急迫讓攤商措手不及，應研擬配套措施。

高雄市經發局說，管委會已允諾另外安置受影響攤商，會與攤商站在一起，保障全體攤商權益。

鳳山青年夜市是高雄三大夜市之一，受歡迎程度不輸瑞豐夜市及六合夜市。青年夜市位處中崙一路與凱旋路口，租用台糖公司土地營業，距離鳳翔公園垃圾山及大林蒲遷村安置地約100公尺，近日攤商發現大型機具堆放草地，追問得知市府新工處將在夜市現址開闢道路，不少人會被迫結束營業，急組自救會陳情。

議員鍾易仲昨在議會召開協調會，要求市府相關局處說明作業時程。鍾易仲說，攤商支持大林蒲遷村是國家重大建設，然而青年夜市已是鳳山重要的夜市品牌，外圍攤商同樣都是靠著一個小攤位養家活口，不應因工程推進而陷入無所適從希望施工單位盡量給攤商搬遷緩衝時間，並請市府會同管委會研究提出永久安置方案，別讓青年夜市規模縮水，更不能讓攤商生計出現空窗期。

自救會長鄭鈞瓏表示，攤商未接獲施工通知，透過協調會才知道整個外圍都受影響，約三分之一攤商售無法再營業；攤商理解夜市用地可能會因大林蒲遷村作業被收回，但沒想到這麼突然，一時之間很錯愕、不知如何是好。

鳳山青年夜市緊臨大林蒲遷村安置預定地，市府下月將開闢道路，約有三分之一攤商月底將會被迫歇業。記者徐白櫻／攝影