快訊

佐藤二朗公司最新聲明曝光 怒駁職場霸凌指控：諮詢專業人士「不構成騷擾」

賴總統子弟兵涉詐助理費一審判7年 立委林宜瑾聲明曝光

有錢不能自由運用？軍公教加薪4% 基層公務員喊話「這制度」也要改

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳山青年夜市牴觸大林蒲遷村 百餘攤商抗議無預警被迫丟飯碗

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳山中崙社區附近的大林蒲遷村安置預定地即將動工，百餘青年夜市攤商面臨歇業，昨在議會召開協調會，攤商爭取施工緩衝期及安置辦法。圖／議員鍾易仲服務處提供
鳳山中崙社區附近的大林蒲遷村安置預定地即將動工，百餘青年夜市攤商面臨歇業，昨在議會召開協調會，攤商爭取施工緩衝期及安置辦法。圖／議員鍾易仲服務處提供

高雄鳳山青年夜市曾歷經六次搬遷，目前有300多攤規模，因現址緊臨大林蒲遷村安置預定地，近日攤商看見大型機具進場才得知，下月將開闢道路，約有三分之一攤位月底面臨歇業，不少人擔心頓失收入、無以為繼，議員鍾易仲表示，時間急迫讓攤商措手不及，應研擬配套措施。

高雄市經發局說，管委會已允諾另外安置受影響攤商，會與攤商站在一起，保障全體攤商權益。

鳳山青年夜市是高雄三大夜市之一，受歡迎程度不輸瑞豐夜市及六合夜市。青年夜市位處中崙一路與凱旋路口，租用台糖公司土地營業，距離鳳翔公園垃圾山及大林蒲遷村安置地約100公尺，近日攤商發現大型機具堆放草地，追問得知市府新工處將在夜市現址開闢道路，不少人會被迫結束營業，急組自救會陳情。

議員鍾易仲昨在議會召開協調會，要求市府相關局處說明作業時程。鍾易仲說，攤商支持大林蒲遷村是國家重大建設，然而青年夜市已是鳳山重要的夜市品牌，外圍攤商同樣都是靠著一個小攤位養家活口，不應因工程推進而陷入無所適從希望施工單位盡量給攤商搬遷緩衝時間，並請市府會同管委會研究提出永久安置方案，別讓青年夜市規模縮水，更不能讓攤商生計出現空窗期。

自救會長鄭鈞瓏表示，攤商未接獲施工通知，透過協調會才知道整個外圍都受影響，約三分之一攤商售無法再營業；攤商理解夜市用地可能會因大林蒲遷村作業被收回，但沒想到這麼突然，一時之間很錯愕、不知如何是好。

鳳山青年夜市緊臨大林蒲遷村安置預定地，市府下月將開闢道路，約有三分之一攤商月底將會被迫歇業。記者徐白櫻／攝影
鳳山青年夜市緊臨大林蒲遷村安置預定地，市府下月將開闢道路，約有三分之一攤商月底將會被迫歇業。記者徐白櫻／攝影

高雄鳳山青年夜市位處中崙一路與凱旋路口，圖片道路底端左側是鳳翔公園垃圾山、右側是大林蒲遷村安置地。記者徐白櫻／攝影
高雄鳳山青年夜市位處中崙一路與凱旋路口，圖片道路底端左側是鳳翔公園垃圾山、右側是大林蒲遷村安置地。記者徐白櫻／攝影

大林蒲遷村 攤商 夜市

延伸閱讀

市集蟑螂？大稻埕「城隍文化祭」疑淪詐騙市集 攤商控主辦捲款落跑

施工單位標線畫錯…高雄鳳山騎士將路肩誤認慢車道 遭開單喊冤

鄭麗文今陪楊植斗掃街 被媒體問「敗票」或拜票 她怒嗆：民進黨派來？

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」超標 北市府全面預防性停用並下架

相關新聞

南北遮陽傘造價引熱議 陳其邁隔空暗酸台北「有人卡有錢」

高雄路口遮陽傘試辦計畫近日上路，台北市信義區每座造價744萬元、高雄市每座27.5萬元，兩者造型及價格有明顯落差，引發網民論戰。市長陳其邁表示，縣市政府財政條件不同，有的人比較有錢，錢要怎麼花他不便評論，高雄以市民利益為最大考量。

鳳山青年夜市牴觸大林蒲遷村 百餘攤商抗議無預警被迫丟飯碗

高雄鳳山青年夜市曾歷經六次搬遷，目前有300多攤規模，因現址緊臨大林蒲遷村安置預定地，近日攤商看見大型機具進場才得知，下月將開闢道路，約有三分之一攤位月底面臨歇業，不少人擔心頓失收入、無以為繼，議員鍾易仲表示，時間急迫讓攤商措手不及，應研擬配套措施。

雙榜錄取！台東高商學霸同時錄取台科大、北商大 競賽實力成最大關鍵

115學年度四技二專甄選入學放榜，國立台東高級商業職業學校再傳捷報。商業經營科三年甲班學生鄭亨憑藉優異學業表現、紮實專業能力及完整的學習歷程，同時錄取國立台灣科技大學企業管理系及國立台北商業大學財政稅務系，展現東商深耕技職教育的亮眼成果。

豔陽天 屏東市區驚見天坑！大貨車右前輪突陷落 路面開挖查原因

屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，警方調查，當時54歲陳姓男子駕駛大貨車行經廣東路要右偏準備停車時，右前輪突陷入柏油路，路面出現約直徑一公尺坑洞，車輛受損，陳男未受傷，經查無酒、毒駕。

小三通上半年旅客流量突破108萬人次 小三通增班迫在眉睫

兩岸人員往來逐步恢復常態，金門「小三通」航線呈現明顯回溫趨勢。根據統計，2026年截至6月底，經由金廈泉小三通航線入出境之旅客累計已突破108萬人次，其中持觀光簽證來金旅遊的中國大陸旅客達8萬9540人次。依相關數據顯示，小三通在疫情後逐步常態化運作，跨境人流與觀光需求同步成長，並對金門在地經濟產生實質帶動效果。

北高遮陽傘成話題 陳其邁：有的城市比較有錢

酷暑難耐，高雄、新北、台北近期陸續設置行人遮陽傘。高雄市長陳其邁說，市民利益是最重要考量，考慮到預算、維護成本因此沒有選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。