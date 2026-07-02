屏東貨車行駛突陷天坑 公所：應為豪雨掏空路面

時姓男子今天駕駛大貨車行經屏東市廣東路時，右前輪突然陷入柏油路面，形成長約1公尺坑洞。所幸僅約半個車輪陷入，人未受傷。屏東市公所表示，應為日前豪雨致路面掏空。

屏東縣警察局屏東分局表示，今天上午10時58分許獲報，屏東市廣東路發生大貨車陷落路面事故。經查為54歲時姓男子駕駛大貨車，沿廣東路由西往東直行，行經事故地點右偏準備停車時，右前輪突陷入柏油路面。

屏東分局表示，路面形成直徑約1公尺坑洞，所幸駕駛未受傷，僅車輛受損。駕駛無酒駕或施用毒品情形。警方已通知相關權責單位儘速派員修復路面，以維護用路人安全，籲請行經該路段駕駛人減速慢行、注意路況。

屏東市公所獲報後已作緊急處置，請拖吊車把大貨車吊出來，並將坑洞覆蓋，以三角錐圍起。

屏東市公所工務課長李英宗接受媒體聯訪表示，初步查看，應是廣東路側溝箱涵連通管斷裂，0625豪雨雨水沖刷，導致路面掏空，公所已作緊急交通維持措施，確保行車安全，後續再開挖修補。

時姓駕駛指出，他當時正要往前行駛停靠路邊，車子卻突然陷落，以為是爆胎，下車查看竟是天坑。