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體會高齡照顧不易 夫妻捐車助高雄獨居長者服務
趙姓夫妻檔體認高齡照顧的重要與不易，2人今天捐贈1輛「老人福利服務專車」給高雄市社會局長青中心，希望藉由捐贈專車支持老人福利服務，同時延續母親關懷他人的精神。
高雄市政府社會局說明，趙舜昊與妻子陳惠敏長期捐款支持社福團體投身公益，其中陳惠敏曾經常帶孩童到社福及照顧機構公益演出，以歌聲陪伴長者與服務對象，傳遞關懷與希望。
高雄市社會局提到，此次捐贈服務專車，源自陳惠敏關懷長者的心願，以及趙舜昊多年照顧母親，體會高齡照顧的重要與不易，因此2人決定捐贈以母親遺留資產所購置的新車，將母親的愛與關懷化為實際行動。
高雄市社會局長蔡宛芬表示，感謝2人的善心義舉，以實際行動支持老人福利服務，並將孝親感恩的精神，轉化為回饋社會的大愛，期盼透過此次捐贈，吸引更多民間資源投入公益，共同支持獨居老人服務，攜手建構社區照顧安全網。
蔡宛芬補充，高雄今年起推動「擴大獨居老人服務訪查」，主動訪查高雄市獨居長者，及早發掘長者在生活照顧、健康安全、福利資源及社會支持等面向的需求，盼建構更綿密的社區關懷網絡。
蔡宛芬表示，此次受贈的老人福利服務專車，將成為推動獨老關懷與即時提供協助的後盾，提升服務效率與可近性，讓更多需要協助的獨居長者能被關懷、被照顧。
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