豔陽天屏東市區驚見天坑！大貨車右前輪突陷落 路面開挖查原因

高雄路口遮陽傘試辦計畫近日上路，台北市信義區每座造價744萬元、高雄市每座27.5萬元，兩者造型及價格有明顯落差，引發網民論戰。市長陳其邁表示，縣市政府財政條件不同，有的人比較有錢，錢要怎麼花他不便評論，高雄以市民利益為最大考量。

2026-07-02 14:36