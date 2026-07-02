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豔陽天屏東市區驚見天坑！大貨車右前輪突陷落 路面開挖查原因

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，出現直徑約一公尺坑洞。圖／警方提供
屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，出現直徑約一公尺坑洞。圖／警方提供

屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，警方調查，當時54歲陳姓男子駕駛大貨車行經廣東路要右偏準備停車時，右前輪突陷入柏油路，路面出現約直徑一公尺坑洞，車輛受損，陳男未受傷，經查無酒、毒駕。

警方現場交通安全疏導與安全警戒，並通知相關單位盡速派員修復路面，維護用路人安全，籲請行經該路段駕駛人減速慢行，注意路況。

屏東市公所表示，後續將將貨車吊起後路面開挖確認下陷原因，釐清責任歸屬後，再由責任單位處置，在此之前公所加強交維警示，以維行車安全。

屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，出現直徑約一公尺坑洞。圖／警方提供
屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，出現直徑約一公尺坑洞。圖／警方提供

屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，出現直徑約一公尺坑洞。圖／警方提供
屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，出現直徑約一公尺坑洞。圖／警方提供

屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，出現直徑約一公尺坑洞。圖／警方提供
屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，出現直徑約一公尺坑洞。圖／警方提供

屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，出現直徑約一公尺坑洞。圖／警方提供
屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，出現直徑約一公尺坑洞。圖／警方提供

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屏東市出現天坑，屏東市廣東路上靠近華正路路口附近，今天上午10時58分大貨車陷落路面，出現直徑約一公尺坑洞。圖／警方提供
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天坑 屏東

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