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南北遮陽傘造價引熱議 陳其邁隔空暗酸台北「有人卡有錢」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
基隆市議長童子瑋（右二）今天南下高雄參訪棧貳庫，高雄市長陳其邁（右一）對近日的遮陽傘試辦計畫提出說明，強調預算必須控制在合理範圍內，維護也要愈簡單愈好。記者徐白櫻／攝影
基隆市議長童子瑋（右二）今天南下高雄參訪棧貳庫，高雄市長陳其邁（右一）對近日的遮陽傘試辦計畫提出說明，強調預算必須控制在合理範圍內，維護也要愈簡單愈好。記者徐白櫻／攝影

高雄路口遮陽傘試辦計畫近日上路，台北市信義區每座造價744萬元、高雄市每座27.5萬元，兩者造型及價格有明顯落差，引發網民論戰。市長陳其邁表示，縣市政府財政條件不同，有的人比較有錢，錢要怎麼花他不便評論，高雄以市民利益為最大考量。

基隆市議長童子瑋今天南下高雄參訪棧貳庫，市長陳其邁與議長康裕成一同導覽解說。

針對近日高雄市區試辦的手動遮陽傘遭外界比較與關注一事，陳其邁受訪表示，南台灣的太陽非常大，若烈日下站在沒有遮陽傘的地方會被「曬乾」，那是很痛苦的事情，所以優先改善路口烈日帶來的不便。可以透過植樹、開闢公園及人行道、騎樓等設施改善減少太陽曝曬。

陳其邁認為，遮陽傘的邏輯在於，捷運站附近的行人空間若能更友善、不這麼熱，可以提高大眾搭乘大眾捷運系統的意願 。另外預算必須控制在合理範圍，維護也要愈簡單愈好，如用電動馬達會需要電力設備，又要接電線，恐怕不是那麼合宜，因兼顧南台灣的特殊需求才在重要路口試辦，未來會進行檢討。

陳其邁說，每一個縣市政府它的財政條件不同，「有的人卡有錢，錢要怎麼花，他們自己決定，我們不便評論，至少高雄都是以市民優先的利益來做最大考量」。

高雄市政府近日在路口試辦遮陽傘設置計畫，引發外界關注與討論。記者郭韋綺／攝影
高雄市政府近日在路口試辦遮陽傘設置計畫，引發外界關注與討論。記者郭韋綺／攝影

陳其邁 台北 康裕成 遮陽傘 蔣萬安 高雄

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