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北高遮陽傘成話題 陳其邁：有的城市比較有錢

中央社／ 高雄2日電
高雄路口大型遮陽傘上路，市民看法卻呈現兩極，有人覺得貼心豎拇指比讚、也有人喊浪費、CP值太低，不如多種樹。聯合報系資料照
高雄路口大型遮陽傘上路，市民看法卻呈現兩極，有人覺得貼心豎拇指比讚、也有人喊浪費、CP值太低，不如多種樹。聯合報系資料照

酷暑難耐，高雄新北台北近期陸續設置行人遮陽傘。高雄市長陳其邁說，市民利益是最重要考量，考慮到預算、維護成本因此沒有選擇電動裝置，「每個城市財政不同，有的城市就比較有錢。」

台灣夏季炎熱，行人、機車族等待紅燈時分秒難耐，新北市、高雄市、台北市近期都選擇部分路段試辦大型遮陽傘。高雄市採取手動裝置，需人工開啟才能使用，造價約27.5萬元。新北市、台北市選擇電動裝置，可自動開闔，造價也較高。

陳其邁今天接待基隆市議會議長童子瑋參訪團，2人上午抵達棧叁庫時接受媒體聯訪。陳其邁表示，高雄日照強烈，民眾在沒有遮蔽物的路口或人行空間曝曬相當不便且辛苦。市府推動路口遮陽傘設置，主要是為改善部分等候時間較長的路口環境，降低烈日對行人造成的不適。

「每個縣市財政條件不同，有的人比較有錢，錢要怎麼花我們不便評論。」陳其邁說，如果採用電力設備會增加維護成本，市府會考量預算合理性與後續維護便利性，避免採用維修成本過高的設備，並先於重要路口試辦，再依實際成效檢討調整。

童子瑋今天率隊至高雄交流，陳其邁說，基隆與高雄都是港都城市，在產業發展、城市風貌及交通建設等面向都可彼此交流。童子瑋對基隆也非常了解，也有很多藍圖，城市間的交流是非常有利的。

童子瑋說，基隆過去曾是世界第七大貨物港，但隨著時代變遷與產業結構改變，面臨產業外移、高齡化加劇、青壯人口流失及出生率偏低等挑戰，城市多項發展指標持續下滑。希望從高雄的治理經驗中找到適合自身發展的模式，提升市民生活品質。

針對基隆選情，童子瑋表示，目前選區氛圍「就像高雄的天氣一樣很熱」，越來越多市民開始關注生活品質議題，對現況的不滿也逐漸升高。根據觀察，有越來越多國民黨支持者轉為觀望，這也讓他對年底選舉更具信心，盼能推動基隆改變與進步。

陳其邁 高雄 遮陽傘 台北 新北

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