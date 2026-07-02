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季節限定！ 墾丁紫斑蝶大爆發 滿山遍野壯觀蝶海
墾丁紫斑蝶海大爆發！墾丁國家公園馬鞍山周圍今天早上8點出現大量紫斑蝶，數量之多如同海浪般一波一波，非常壯觀。墾管處歡迎民眾利用這段時間到墾丁賞蝶，也提醒勿捕捉、騷擾或任意觸摸幼蟲及蝶蛹，行經蝶群移動處請放低車速。
墾管處6月底預測，7月上旬至中旬紫斑蝶將迎來一波成蝶高峰，果真第一批破蛹而出的成蝶於今日早上8點爆發，滿山遍野形成一片壯觀的蝶海。紫斑蝶是台灣極具代表性的蝴蝶，族群變動往往與氣候條件及植物生長狀況密切相關。
墾管處表示，未來幾周在墾丁國家公園範圍內，尤其是南灣周邊海岸林及低海拔灌叢帶，因有許多蜜源植物如白水木等，都可能出現大量紫斑蝶吸蜜及飛舞景象，想賞蝶的民眾，不要錯過這場紫斑蝶翩翩飛舞的生命盛宴。
墾管處也提醒，前往賞蝶時應遵守國家公園相關規定，勿捕捉、騷擾或任意觸摸幼蟲及蝶蛹；不要採摘寄主植物或破壞棲地環境；拍攝時應保持適當距離，避免翻動枝葉影響昆蟲正常發育；駕車行經道路上蝶群移動，請降速保持車速在30至40公里間。
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