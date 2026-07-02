菊島盃全國跆拳道錦標賽 266選手澎湖競技

2026菊島盃全國跆拳道錦標賽，來自全國14縣市266位跆拳道選手今天開打，澎湖副縣長林皆興形容為全國武林大會，期許所有參賽選手秉持跆拳道精神，展現平常訓練成果。

菊島盃全國跆拳道錦標賽今天在澎湖多功能綜合體育館，由副縣長林皆興、副議長藍凱元等人共同主持後登場，其中比賽裁判都是國家級的，其中，曾在1988年韓國漢城奧運跆拳道示範賽奪得金牌的秦玉芳選手，目前已成為教練與裁判，並接受澎湖縣政府頒贈聘書。

林皆興表示，澎湖推廣全民運動，每個人都有不同的運動賽事，運動人口在運動部的評鑑中獲得全國第二名，這不僅展現澎湖推動全民運動的豐碩成果，也契合了縣府結合運動與觀光、帶動地方發展的施政方向。近年來，縣府持續爭取及舉辦各項全國性體育賽事，除提供選手優質競技舞臺，也讓更多人透過賽事認識澎湖、走進澎湖，進一步帶動地方觀光及產業發展。

林皆興說，看到現場這麼多頂尖的校隊與實力雄厚的道館齊聚澎湖，證明菊島盃已經成為全國武林大會中的指標性賽事。澎湖的跆拳道運動歷史已有50年，是縣內深具基礎且廣受歡迎的運動項目，期盼大家秉持「始於禮、終於禮」的態度，尊重教練與裁判的判決，在賽場上全力以赴，展現平時訓練的最佳實力與武德精神。

副議長藍凱元表示，跆拳道不僅是一項技能的展現，更著重於耐力與紀律的培養。期許所有參賽選手，都能帶著自信站上賽場，以堅韌不拔的精神迎接挑戰，勇敢的追逐夢想；並期盼大家能從精彩的賽事中汲取經驗、累積實力，展現出平時訓練的最佳表現。

有「澎湖跆拳道之父」美譽的退休教師丁得祿指出，澎湖縣跆拳道委員會自民國69年成立以來，一路上幸得各界的愛護與支持。勉勵在場選手們，切記「尊師重道」的精神，體恤教練們的辛勞與熱忱。

菊島盃全國跆拳道錦標賽，來自台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、南投、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及澎湖等14縣市，82支隊伍、266位的跆拳道選手進行品勢與對練，展現跆拳道運動精神。