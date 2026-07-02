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限額100人 到大雪山森林攝影、自然創作和特色野餐每人380元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
到大雪山國家森林遊樂區內，有充滿芬多精、涼爽的森林浴步道。圖／林業及自然保育署台中分署提供
到大雪山國家森林遊樂區內，有充滿芬多精、涼爽的森林浴步道。圖／林業及自然保育署台中分署提供

炎夏已到，海拔2300公尺的大雪山國家森林遊樂區氣溫涼爽，林業及自然保育署台中分署將於7月11日舉辦「森chill攝影野餐日─大雪山場」活動，結合森林攝影、自然創作及特色野餐體驗，活動限額100人，即日起開放報名，每人報名費380元，不含門票及停車費。

大雪山國家森林遊樂區夏季平均氣溫約16至25度，是中部地區知名避暑勝地。園區森林資源豐富，沿途林相優美、生態多元。

「森chill攝影野餐日」規劃森林攝影體驗，由專業攝影師帶領民眾走入森林，以手機或相機捕捉光影變化、植物紋理及自然細節，再運用落葉、果實、枝條等森林自然掉落物進行創意構圖，透過鏡頭記錄專屬於自己的森林故事。活動也安排森林野餐時光，選用在地當季食材設計特色餐點，全面使用循環餐具，落實友善環境理念。每位參與者可獲得限定版桂竹環保茶杯，在活動中重複使用。

林業保育署台中分署說明，「森chill攝影野餐日－大雪山場」每人報名費380元，不含門票及停車費，內容包含森林攝影體驗、自然創作、森林野餐、桂竹環保茶杯及活動照片印刷1張，每場限額100人。同時報名7月11日大雪山場及7月25日八仙山場，還可獲贈50元門票折抵券1張，可於今年12月31日前再次入園使用，報名及活動資訊可至台灣山林悠遊網https://recreation.forest.gov.tw/News、台中分署及大雪山國家森林遊樂區臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/Dasyueshan查詢，或洽大雪山遊客中心(04)2587-7901。

森chill野餐攝影日活動，以自然掉落物創作專屬個人的森林回憶。圖／林業及自然保育署台中分署提供
森chill野餐攝影日活動，以自然掉落物創作專屬個人的森林回憶。圖／林業及自然保育署台中分署提供

在大雪山可遠眺層狀山峰美景。圖／林業及自然保育署台中分署提供
在大雪山可遠眺層狀山峰美景。圖／林業及自然保育署台中分署提供

大雪山 野餐 森林遊樂區

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