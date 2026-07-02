高雄夜市銷售來路不明大陸零食 衛生局查獲53.8公斤將銷毀

高雄市大寮區翁園夜市某攤商販售大量來路不明的中國大陸製造食品，高市衛生局昨晚查獲糖果、餅乾等40幾項零食，產地皆為中國大陸，包裝沒有繁體中文標示，且攤商無法提供供貨來源。衛生局表示，現場封存違規食品53.8公斤，後續監督銷毀，依法最少開罰3萬元。

民眾檢舉指稱，翁園夜市有攤商販售疑似大陸零食，衛生局人員昨晚派員查察屬實，當場將違規食品打包放入黑色大垃圾袋。

衛生局說明，針對現場所查獲食品，將依違反「食品安全衛生管理法」第22條、第30條，及輸入食品未向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗並申報產品有關資訊，且未以繁體中文完整標示品名、原產地、有效日期及中央主管機關公告事項等完整資料相關規定，依同法第47條處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒民眾，選購食品應注意完整包裝食品應有繁體中文標示品名、內容物名稱、淨重、容量或數量、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、有效日期、原產地（國）、營養標示、食品添加物名稱、含基因改造食品原料等資訊。

衛生局強調，為把關民眾食品安全，衛生局將持續不定期前往夜市稽查。民眾若買到問題產品應立即向各地方衛生局檢舉，倘有消費爭議問題，可撥打消費者專線1950，以協助洽業者進行協調。業者應依規定向食品藥物管理署申請查驗並申報輸入產品有關資訊，並依規定標示，以確保產品符合我國食品安全衛生相關規定。

高市衛生局接獲檢舉，大寮翁園夜市有攤商銷售大量疑似輸入的大陸製零食，昨晚派員稽查。圖／高市衛生局提供