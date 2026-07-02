快訊

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

北捷手機嗶進站僅限信用卡？他尋悠遊卡替代方案 網狂推1物：可當實體卡用

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨後防登革熱　高雄38區同步啟動除斑防疫

中央社／ 高雄2日電

高雄近期豪大雨造成社區多處積水，高雄市政府全面提升登革熱防疫警戒。衛生局表示，全市38個行政區展開環境大掃蕩，深入社區與家戶巡查，全面清除病媒蚊孳生源。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，昨天在鳳山區南和里環保公園舉行「除斑誓師」防疫總動員，集結衛生、環保、民政、經發等跨局處團隊及社區志工，宣布全市38個行政區同步展開環境大掃蕩，深入社區與家戶巡查，全面清除病媒蚊孳生源，防堵登革熱疫情擴散。

衛生局指出，根據東南亞地區最新疫情及高雄市監測數據顯示，社區病媒蚊密度近期明顯上升，登革熱傳播風險升高。環保局透過誘殺桶（Gravitrap）監測發現，第25週陽性率已達10%，第26週整體陽性容器率更接近12.5%，顯示社區內病媒蚊活動活躍，防疫工作刻不容緩。

衛生局提醒，豪雨及颱風過後，民眾應立即檢查住家內外是否有積水情形，包括屋頂、地下室、屋簷排水槽等易被忽略區域，避免落水孔阻塞形成積水。此外，交通三角錐套放的輪胎、覆蓋雜物的帆布凹陷處，以及花盆植栽底盤等，也都是近期常見的病媒蚊孳生熱點。

衛生局指出，目前東南亞多國登革熱疫情升溫，除新加坡外，包括越南、馬來西亞、柬埔寨、寮國、斯里蘭卡等地的登革熱疫情均高於去年同期。隨著暑假旅遊旺季到來，出入境人潮增加，境外移入病例帶來的社區傳播風險也同步升高。

衛生局呼籲，民眾若曾前往登革熱高風險地區，返國後14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛或紅疹等疑似症狀，應於2日內儘速前往登革熱整合式醫療合約院所就醫並接受評估快篩，或主動至各區衛生所檢驗。

8月31日前，符合條件者參與「決戰境外」登革熱防治獎勵專案，還可獲500元禮券。

登革熱 高雄 病媒蚊

延伸閱讀

高雄推肝炎防治月免費篩檢 可抽最高2千元禮券

暑假出遊警戒！越南腸病毒肆虐高達78%為EV71 醫籲打疫苗預防

桃園治水加碼 張善政：未來5年投入近31億元推14項工程

委內瑞拉雙強震已釀1943死逾萬傷 WHO示警疫情危機

相關新聞

高雄全新好市多明天開幕！周末3大活動 交通局：成功路將湧現龐大車潮

高雄市這周末在成功二路迎來爆量人潮！好市多新高雄店明天開幕，同時明天至本周日在夢時代前時代大道舉辦「2026高雄啤酒音樂節」，高雄展覽館也會舉辦「2026年耶和華見證人高雄全國大會」，三股龐大車流人潮，預估將導致周邊道路壅塞；交通局表示，建議民眾多搭捷運、輕軌、多走路、不開車騎車，利用公共運輸前往免塞車陣中、最省時便利。

限額100人 到大雪山森林攝影、自然創作和特色野餐每人380元

炎夏已到，海拔2300公尺的大雪山國家森林遊樂區氣溫涼爽，林業及自然保育署台中分署將於7月11日舉辦「森chill攝影野餐日─大雪山場」活動，結合森林攝影、自然創作及特色野餐體驗，活動限額100人，即日起開放報名，每人報名費380元，不含門票及停車費。

高雄夜市銷售來路不明的中國大陸零食 衛生局查獲53.8公斤將銷毀

高雄市大寮區翁園夜市某攤商販售大量來路不明的中國大陸製造食品，高市衛生局昨晚查獲糖果、餅乾等40幾項零食，產地皆為中國大陸，包裝沒有繁體中文標示，且攤商無法提供供貨來源。衛生局表示，現場封存違規食品53.8公斤，後續監督銷毀，依法最少開罰3萬元。

豪雨後防登革熱　高雄38區同步啟動除斑防疫

高雄近期豪大雨造成社區多處積水，高雄市政府全面提升登革熱防疫警戒。衛生局表示，全市38個行政區展開環境大掃蕩，深入社區與...

屏東分署7月聯合拍賣會登場 佳冬市場2、3樓建物四拍

法務部行政執行署屏東分署7月7日舉辦7月「123聯合拍賣會」，除拍賣位於屏東縣佳冬鄉菜市場二、三樓建物外，也將拍賣小貨車及11只骨質瓷手沖壺，其中佳冬市場2、3建物進入第四拍，底價降至903萬6800元，吸引有意投資不動產民眾關注。

暑假出國注意！電子煙、加熱菸入境最高可罰500萬元 屏東裁罰73件

暑假旅遊旺季來臨，屏東縣政府衛生局提醒，出國旅遊返台時，不得攜帶電子煙或加熱式菸品入境，違者依菸害防制法可處5萬至500萬元罰鍰，依法銷毀違規物品，截至今年5月底，屏東縣裁罰違規案件73件，裁罰金額累計達365萬元，呼籲民眾切勿觸法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。