豪雨後防登革熱　高雄38區同步啟動除斑防疫

高雄近期豪大雨造成社區多處積水，高雄市政府全面提升登革熱防疫警戒。衛生局表示，全市38個行政區展開環境大掃蕩，深入社區與家戶巡查，全面清除病媒蚊孳生源。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，昨天在鳳山區南和里環保公園舉行「除斑誓師」防疫總動員，集結衛生、環保、民政、經發等跨局處團隊及社區志工，宣布全市38個行政區同步展開環境大掃蕩，深入社區與家戶巡查，全面清除病媒蚊孳生源，防堵登革熱疫情擴散。

衛生局指出，根據東南亞地區最新疫情及高雄市監測數據顯示，社區病媒蚊密度近期明顯上升，登革熱傳播風險升高。環保局透過誘殺桶（Gravitrap）監測發現，第25週陽性率已達10%，第26週整體陽性容器率更接近12.5%，顯示社區內病媒蚊活動活躍，防疫工作刻不容緩。

衛生局提醒，豪雨及颱風過後，民眾應立即檢查住家內外是否有積水情形，包括屋頂、地下室、屋簷排水槽等易被忽略區域，避免落水孔阻塞形成積水。此外，交通三角錐套放的輪胎、覆蓋雜物的帆布凹陷處，以及花盆植栽底盤等，也都是近期常見的病媒蚊孳生熱點。

衛生局指出，目前東南亞多國登革熱疫情升溫，除新加坡外，包括越南、馬來西亞、柬埔寨、寮國、斯里蘭卡等地的登革熱疫情均高於去年同期。隨著暑假旅遊旺季到來，出入境人潮增加，境外移入病例帶來的社區傳播風險也同步升高。

衛生局呼籲，民眾若曾前往登革熱高風險地區，返國後14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛或紅疹等疑似症狀，應於2日內儘速前往登革熱整合式醫療合約院所就醫並接受評估快篩，或主動至各區衛生所檢驗。

8月31日前，符合條件者參與「決戰境外」登革熱防治獎勵專案，還可獲500元禮券。