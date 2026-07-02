屏東分署7月聯合拍賣會登場 佳冬市場2、3樓建物四拍

法務部行政執行署屏東分署7月7日舉辦7月「123聯合拍賣會」，除拍賣位於屏東縣佳冬鄉菜市場二、三樓建物外，也將拍賣小貨車及11只骨質瓷手沖壺，其中佳冬市場2、3建物進入第四拍，底價降至903萬6800元，吸引有意投資不動產民眾關注。

屏東分署表示，7月7日下午3時將在屏東分署拍賣室舉行不動產拍賣，本次最受矚目的標的是佳冬鄉啟南路菜市場二、三樓建物，目前無人使用，歷經特別變賣程序後將辦理第四次減價拍賣，底價903萬6800元。

除佳冬市場建物外，本次拍賣的不動產還包括恆春鎮、牡丹鄉、高樹鄉、萬巒鄉及泰武鄉等地土地，提供有意投資土地或不動產的民眾競標。

動產拍賣當日上午10時半，採公開喊價進行，拍賣標的包括1輛小貨車及11只骨質瓷手沖壺，民眾可到場競標。

屏東分署指出，行政執行署持續推動「交通專案」，針對積欠交通違規罰鍰、使用牌照稅、汽燃費等公法上金錢給付義務案件，依法積極調查義務人財產並採取相關執行措施，以落實公權力。

屏東分署表示，分署固定於每月第一周星期二下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，相關拍賣標的及公告資訊，可至行政執行署及屏東分署官網查詢。