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暑假出國注意！電子煙、加熱菸入境最高可罰500萬元 屏東裁罰73件

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣衛生局銷毀違規加熱菸及加熱器。圖／屏東縣府衛生局提供
屏縣衛生局銷毀違規加熱菸及加熱器。圖／屏東縣府衛生局提供

暑假旅遊旺季來臨，屏東縣政府衛生局提醒，出國旅遊返台時，不得攜帶電子煙或加熱式菸品入境，違者依菸害防制法可處5萬至500萬元罰鍰，依法銷毀違規物品，截至今年5月底，屏東縣裁罰違規案件73件，裁罰金額累計達365萬元，呼籲民眾切勿觸法。

衛生局表示，世界衛生組織（WHO）明確指出，電子煙及各類新型菸品對人體健康具相同危害性，目前並無科學證據證明其具備戒菸成效。不肖業者常以「減害」、「輔助戒菸」等字眼誤導消費者，實則對身體健康造成長遠危害。

衛生局長張秀君說，近期社會屢傳「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）等新興毒品利用電子煙作為載具，誘使民眾吸食後影響其精神狀態及判斷能力，致駕車上路易造成重大事故而屢傳憾事，電子煙不僅危害健康，儼然成為毒品犯罪溫床，對個人生命與社會安全構成極大威脅。

衛生局進一步說明，2023年3月22日新法實施後，無論是透過飛機、郵輪或小三通，自用或受人所託，皆不得攜帶任何電子煙、加熱菸或其相關元件入境。截至今年5月底，屏東縣裁罰違規案件73件，裁罰金額累計365萬元，海關將加強查驗郵包、快遞及旅客行李，查獲違規者將依法裁罰。

衛生局也提醒民眾，吸菸有害健康，若有戒菸需求，可使用縣內多元戒菸服務或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，將有專人提供支持與協助，營造無菸健康生活環境。

屏縣衛生局至基隆關領回違規加熱菸。圖／屏東縣府衛生局提供
屏縣衛生局至基隆關領回違規加熱菸。圖／屏東縣府衛生局提供

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙 加熱菸 屏東

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