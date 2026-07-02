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疫情隱憂…小琉球囤逾1500噸資收物 屏縣府怒批公所失職將查

聯合報／ 記者劉星君潘奕言／屏東報導
屏東縣琉球鄉公所多次爆發垃圾危機，今年度資源回收清運流標十五次，島內累積1500噸資收物，屏東縣政府環保局長顏幸苑（中）、警察局副局長賴吉雄（左）與政風處長施仁傑（右）開記者會，顏幸苑痛批公所失職失能。記者劉星君／攝影
屏東縣琉球鄉公所多次爆發垃圾危機，今年度資源回收清運流標十五次，島內累積1500噸資收物，屏東縣政府環保局長顏幸苑（中）、警察局副局長賴吉雄（左）與政風處長施仁傑（右）開記者會，顏幸苑痛批公所失職失能。記者劉星君／攝影

屏東縣琉球鄉資源回收物清運流標十五次，逾一五○○公噸資收物囤積島上，縣府昨痛批鄉公所失能、失職，下通牒本月七日若仍流標，將介入處理。縣長周春米除要求公所做好環境清消，並指示政風處調查是否有行政疏失或不法情事。

琉球鄉十一年來爆發三次垃圾、資收物危機，檢警甚至查出環保蟑螂介入。日前資源回收清運第十五次流標，鄉長陳國在連日神隱，島內資收物已爆倉。

周春米昨責成環保局、警察局、政風處介入處理，盡速清運，不容許公所行政怠惰危害環境及居民、遊客健康；也籲請環境部介入調查，避免類似事件一再重演。

琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗說，垃圾堆積處傳出難聞氣味，加上近期大雨不斷，若汙水橫流或是孳生蚊蟲，引發疫情將重擊觀光。洪姓居民表示，每隔一段時間小琉球就上演垃圾危機，鄉公所不但無力解決，還當縮頭烏龜。

今年琉球鄉資源回收標案金額一千一百萬元，獲環境部全額補助，卻一再流標，政風處長施仁傑說，若涉及不法，將移送司法機關。

周春米 環保局 小琉球 疫情 觀光 資源回收

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