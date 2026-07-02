走到一半路消失…鄰近高雄大華國小人行道遭酸像「玩命」

高雄市大華國小、常春藤幼兒園周邊，一處靠近本館路與球場路交叉口的人行道竟「走到一半直接消失」，不少行人抱怨被迫走入車流穿梭的車道，引發通學環境隱憂。工務局道工處表示，當地屬早期縣轄道路，當年並未規畫人行道，將邀集交通局等單位研議改善。

民眾反映，每天經過大華國小、常春藤幼兒園一帶都像在「玩命」，其中幼兒園旁的人行道走到轉角後突然中斷，家長推娃娃車、學童或一般行人只能走上車道與車爭道。此外大昌路周邊屬學區，僅有大華國小一側設有人行道，另一側缺乏完整步行空間，加上部分車輛長期占據路肩停車，壓縮人行空間，質疑「難道要等發生事故才會改善嗎？」

高雄市行人路權促進會理事林于凱認為，改善前須先釐清人行道中斷處的土地權屬，屬公有地，可要求將人行道延伸銜接，若是私人土地則須與地主協調。記者直擊發現，現場存在高低落差，下方疑似早期河道或灌溉圳溝等水利用地，若施作人行道可能須採小型跨橋銜接，事涉水利、交通及工務等單位權責。

大華國小校長莊明廣說，學校使用中央補助的一千三百多萬元，前年完成校園周邊五百公尺通學步道改善工程。因應捷運黃線施工，也提前完成周邊道路交通檢討，避免大量車流改道影響學生上、下學；至於球場路人行道中斷，盼主管機關通盤檢討。

道工處回應，新設人行道涉及整體路型配置調整，將邀相關單位研議，評估改善方案，提升行人通行安全。