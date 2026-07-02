施工單位標線畫錯…高雄鳳山騎士將路肩誤認慢車道 遭開單喊冤

高雄鳳山多條道路標線引發爭議，部分路段道路邊線畫成車道線，用路人誤將路肩當成慢車道，因大型變電箱、停車格等「擋道」釀成事故或遭開單告發，引發民怨，民代追查發現畫錯標線，要求市府盡速改善，並全面普查全市爭議標線。

交通局表示，鳳山紅毛港重劃區部分道路鋪設時並非交通局管轄，導致多個路段標線遭施工單位誤畫，市府將盡速改善。由於標線工程涉及自來水挖管、建商復舊及水利工程等多個單位，難以全面彙整清冊，將加強廠商施工規範。目前國慶十一街已完成重畫，其餘路段預計年底前改善完成。

道路上常見兩種白色實線標線，寬十五公分為路面邊線，標線外側空間為路肩，禁行車輛，僅停車或臨停時可駛出邊線，靠路邊停放；另一種寬度十公分為「快慢車道分隔線」，右側屬慢車道，可行駛機車，但不少民眾常將路面邊線誤認為分隔線，進而行駛路肩遭警方取締。

「十公分還是十五公分？市區道路根本亂畫」議員林智鴻表示，鳳山區台八八快速道路周邊的國慶七街，路上白線實測為十公分的快慢車道分隔線，但右側慢車道寬僅五十公分，低於法定一點五公尺，另外，國慶十街的快慢分隔線右側慢車道，則有變電箱、民宅擋道。

此外鳳山區保南一路、六成街、家和五街等多處道路的快慢車道分隔線，慢車道同樣有寬度不足，路燈、停車格擋道狀況；市府標線出錯，導致民眾行駛慢車道遭阻擋迭生意外，也有騎士行駛慢車道卻遭檢舉開罰，「類似爭議道路標線在市區屢見不鮮」。

「白色實線寬度有問題，用路人易搞混。」林智鴻說，交通局多年未察覺標線模糊、停車格線與標線交匯、雙向道路無標線等狀況，癥結在於未做道路清冊「逐條檢視」。他要求盡早啟動標線普查，釐清道路驗收流程，相關爭議則由警方主動撤案。