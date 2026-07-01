快訊

單月進帳300萬？台東玄濟宮疑收支明細曝光 登記「服飾業」依法須納稅

遭指決裂黃大煒爆內幕糾紛 經紀人女友Vicky發聲開嗆「全是假」

棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

蠟筆小新、小白一起迎暑假 屏東夏日狂歡祭7月4日開幕

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影
2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影

小朋友引頸期盼「2026屏東夏日狂歡祭」7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽，設置兩座超吸睛巨型裝置，屏東縣政府今1舉辦「搶先探險日」，邀請小朋友化身第一批探險員，搶先與蠟筆小新、小白開心合影，為夏日活動揭開序幕。

暑假第一天，現場高達10米蠟筆小新戴泳鏡、悠閒躺在三層水池畔，6米高的小白趴臥在綠地草坪，萌度破表、超chill的模樣，吸引大小朋友爭相拍照。

夏日狂歡祭以三大主軸打造豐富內容，「狂歡樂園」集結歷年最受大小朋友喜愛的大型遊樂設施，讓孩子盡情放電；「主題展覽」推出蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展，戶外更有10米高的蠟筆小新及6米高的小白陪伴大家迎接夏天；「夏日劇場」則在開園首日由巧虎攜手O劇團熱鬧演出，活動期間還有馬戲、YOYO家族及兒童劇團輪番接力。

傳播處說，夏日狂歡祭7月3日晚間6時開幕式，當天下午4時至晚間9時開放民眾體驗戶外遊具；7月4日起正式開園至8月30日，每天下午3時至晚間8時開放，周五、周六再加碼延長至晚間9時。主題展覽持續展至10月11日，每日下午1時至晚間8時開放，活動期間每周三為活動休整日，遊具及主題展覽暫停開放。

2026屏東夏日狂歡祭「狂歡樂園」、「夏日劇場」及戶外大型裝置皆免費開放體驗，「玩轉！時空大冒險」主題展覽採售票制，即日起於Klook、KKday、ibon及FamiTicket四大通路同步販售。

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影
2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影
2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影
2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影
2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽，戶外設置兩座超吸睛巨型裝置，10米蠟筆小新戴泳鏡、悠閒躺在三層水池畔。圖／屏東縣政府提供
2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽，戶外設置兩座超吸睛巨型裝置，10米蠟筆小新戴泳鏡、悠閒躺在三層水池畔。圖／屏東縣政府提供

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽，戶外設置兩座超吸睛巨型裝置，6米高的小白趴臥在綠地草坪，萌度破表。圖／屏東縣政府提供
2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽，戶外設置兩座超吸睛巨型裝置，6米高的小白趴臥在綠地草坪，萌度破表。圖／屏東縣政府提供

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽，有許多互動裝置。記者劉星君／攝影
2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽，有許多互動裝置。記者劉星君／攝影

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影
2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影

蠟筆小新 屏東 屏東縣政府

延伸閱讀

中職／中信兄弟涼水祭周末登場 洲際水樂園限定開放

故宮南院親子藝術月登場 暑假看展解謎還能獲得限量文具

金沙老街吹起萌風 金門打造5大打卡點全新IP「沙米」首度亮相

夏日划進鹽水月津港 水域遊憩體驗7月18、19日登場

相關新聞

蠟筆小新、小白一起迎暑假 屏東夏日狂歡祭7月4日開幕

小朋友引頸期盼「2026屏東夏日狂歡祭」7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽，設置兩座超吸睛巨型裝置，屏東縣政府今1舉辦「搶先探險日」，邀請小朋友化身第一批探險員，搶先與蠟筆小新、小白開心合影，為夏日活動揭開序幕。

影／琉球1500噸資源回收堆成山 環保局今登島勘查 鄉長仍神隱

屏東縣琉球鄉公所資源回收清運6月30日第15次流標，島內資源回收場堆置累積約大半年的資源回收物1500公噸，縣府痛批公所行政態度、失職、失能，政風處介入調查。鄉長陳國在持續神隱，還有網友發起鄉長尋人啟事。環保局今（1日）下午登島抵達資收堆置點，資收物堆積如山，也有惡臭味。居民無奈說，騎車經過聞到死老鼠臭味，都要憋氣。

0625豪大雨泡水車 屏縣府開放申請慰助金 汽車最高2萬元、機車2千元

受米克拉颱風外圍環流、鋒面及西南風影響，6月25劇烈雨勢造成屏東縣多處淹水災情，屏東縣政府訂定慰助計畫，因災害造成車輛泡水的對象，汽車及大型重型機車最高慰助2萬元、機車最高2千元，即起開放申請。

南市文蛤、青割玉米災情 賴惠員籲救助加速簡化

台南溪北文蛤、青割玉米災情近日傳出雨災，立委賴惠員今邀集漁業署、農糧署前往台南北門、將軍與鹽水勘查。賴表示，這次豪雨對農漁業衝擊不小，會持續協調加速會勘與認定程序，替農漁民爭取救助。

高雄38區「區區有輔具站」一年服務15萬人次 供在地一站式服務

高雄市社會局為完善輔具服務網絡，今年6月在阿蓮、美濃、彌陀和永安區新增4處輔具便利站，完成全市38個行政區皆設有輔具服務據點目標，全市服務站總數達42處；社會局表示，透過建置在地化據點，民眾就近取得輔具諮詢、評估、補助、租借及維修等服務，全市每年受理約7千件生活輔具補助申請，諮詢服務更超過15萬人次。

屏東大武營區修復歷時3年還遇火警 13棟歷史建築打造健康社福園區

屏東縣歷史建築大武營區歷經3年修復、投入6.22億元，13棟歷史建築修復過程時還遇到正氣樓遭火燒，在今年初全數完成修復，邁入活化。屏東縣政府以「健康、社福產業園區」為定位，除健身工廠進駐，還有長照旗艦館、社會處等陸續進駐，昔日軍事營區轉型結合健康照護與文化保存。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。