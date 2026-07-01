蠟筆小新、小白一起迎暑假 屏東夏日狂歡祭7月4日開幕

小朋友引頸期盼「2026屏東夏日狂歡祭」7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽，設置兩座超吸睛巨型裝置，屏東縣政府今1舉辦「搶先探險日」，邀請小朋友化身第一批探險員，搶先與蠟筆小新、小白開心合影，為夏日活動揭開序幕。

暑假第一天，現場高達10米蠟筆小新戴泳鏡、悠閒躺在三層水池畔，6米高的小白趴臥在綠地草坪，萌度破表、超chill的模樣，吸引大小朋友爭相拍照。

夏日狂歡祭以三大主軸打造豐富內容，「狂歡樂園」集結歷年最受大小朋友喜愛的大型遊樂設施，讓孩子盡情放電；「主題展覽」推出蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展，戶外更有10米高的蠟筆小新及6米高的小白陪伴大家迎接夏天；「夏日劇場」則在開園首日由巧虎攜手O劇團熱鬧演出，活動期間還有馬戲、YOYO家族及兒童劇團輪番接力。

傳播處說，夏日狂歡祭7月3日晚間6時開幕式，當天下午4時至晚間9時開放民眾體驗戶外遊具；7月4日起正式開園至8月30日，每天下午3時至晚間8時開放，周五、周六再加碼延長至晚間9時。主題展覽持續展至10月11日，每日下午1時至晚間8時開放，活動期間每周三為活動休整日，遊具及主題展覽暫停開放。

2026屏東夏日狂歡祭「狂歡樂園」、「夏日劇場」及戶外大型裝置皆免費開放體驗，「玩轉！時空大冒險」主題展覽採售票制，即日起於Klook、KKday、ibon及FamiTicket四大通路同步販售。

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽。記者劉星君／攝影

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽，戶外設置兩座超吸睛巨型裝置，10米蠟筆小新戴泳鏡、悠閒躺在三層水池畔。圖／屏東縣政府提供

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽，戶外設置兩座超吸睛巨型裝置，6米高的小白趴臥在綠地草坪，萌度破表。圖／屏東縣政府提供

2026屏東夏日狂歡祭7月4日在縣民公園登場，今年攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」，打造「玩轉！時空大冒險」主題展覽，有許多互動裝置。記者劉星君／攝影