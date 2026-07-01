影／琉球1500噸資收物堆成山！居民嘆飄死老鼠味 環保局勘查鄉長仍神隱
屏東縣琉球鄉公所資源回收清運6月30日第15次流標，島內資源回收場堆置累積約大半年的資源回收物1500公噸，縣府痛批公所行政態度、失職、失能，政風處介入調查。鄉長陳國在持續神隱，還有網友發起鄉長尋人啟事。環保局今（1日）下午登島抵達資收堆置點，資收物堆積如山，也有惡臭味。居民無奈說，騎車經過聞到死老鼠臭味，都要憋氣。
環保局長顏幸苑說，根據「廢棄物清理法」，一般廢棄物回收、清除權責是鄉鎮市公所，各公所清潔隊收垃圾、收回收物後，再送到焚化廠由環保局來處理。此次資源回收物問題仍要由琉球鄉公所解決，但連日鄉長或公所主管都聯繫不上，僅能接洽到一位清潔隊員。
環保局2名人員今下午抵達琉球鄉，鄉長陳國在、清潔隊長仍持續神隱，仍僅一名清潔隊員現場引導，現場資收物堆積如山，宛若山丘一樣，加上沒有任何分類，看起來就像垃圾，觀感不佳。
據了解，資源回收物，船班若充裕，一個月至少要運2趟次較適當。島上資收物累計大半年，超過1500公噸，周邊附近居民也會因為風向不同，不時會聞到惡臭味。居民無奈嘆，騎車經過都會有死老鼠味道，經過都要閉氣。
環保局長顏幸苑重申，要求鄉公所每周都要清消，7月7日資收場清運一定要完成招標，另外也要加速資源回收分類。
這是琉球鄉公所爆發第三次垃圾危機，第一次2015年，縣府清運350噸垃圾、第二次2024年，流標9次，縣府清運671噸垃圾，檢警查出環保蟑螂介入。2026年資源回收清運流標15次，前兩次都是縣府「收爛攤子」，公所這次仍持續神隱。
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