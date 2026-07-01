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搶攻大馬綠色旅遊市場 高雄農村旅遊赴馬推廣吸引關注

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市農業局前往馬來西亞推廣農村小旅行，現場展示高雄農村特色遊程及優質農特產品，吸引眾多旅遊業者與媒體關注。圖／高市農業局提供
高雄市農業局前往馬來西亞推廣農村小旅行，現場展示高雄農村特色遊程及優質農特產品，吸引眾多旅遊業者與媒體關注。圖／高市農業局提供

為拓展東南亞觀光市場，高雄市農業局前往馬來西亞吉隆坡及檳城，展開為期6天的「高雄農村旅遊」推廣活動，透過推介會及拜會當地旅遊與航空業者，行銷高雄兼具生態、人文、食農特色的農村旅遊，吸引馬來西亞旅遊業界關注。農業局表示，未來將持續推動農業與觀光結合，深化與馬來西亞等新南向市場合作，透過農村旅遊帶動地方產業發展，吸引更多國際旅客走進高雄，體驗在地農業文化與農村風情。

活動主打永安新港社區生態漁業、旗山香蕉循環經濟、杉林小林社區原民文化及六龜原生山茶等特色遊程，結合採果、食農教育、農村餐桌及DIY體驗，展現高雄多元農村魅力。同時也展示原生山茶、香蕉花檸檬掛耳咖啡、蕉桂烏龍茶、鳳梨酥及ESG永續禮盒等特色農產與伴手禮，呈現高雄農村再生及農業六級產業化成果，現場吸引許多馬來西亞旅遊業者前來參觀，有業者表示高雄兼具自然景觀、文化底蘊與食農特色，符合近年國際旅客偏好的深度旅遊趨勢，未來將規劃踩線及送客來高雄。

此外，知名旅遊YouTuber「西西歪（CCY）」也到場參觀，對「高雄一日農夫體驗趣」遊程留下深刻印象，認為高雄擁有豐富山海資源與在地文化，具備發展國際農村旅遊的潛力。

高雄市農業局於檳城Roadshow活動設置「高雄農遊」展攤，吸引眾多當地民眾駐足參觀，熱烈詢問高雄農村旅遊遊程及特色農產品，展現高雄農遊品牌深受馬來西亞市場關注。圖／高市農業局提供
高雄市農業局於檳城Roadshow活動設置「高雄農遊」展攤，吸引眾多當地民眾駐足參觀，熱烈詢問高雄農村旅遊遊程及特色農產品，展現高雄農遊品牌深受馬來西亞市場關注。圖／高市農業局提供

高雄市農業局專門委員廖大慶於推廣會中介紹高雄農村旅遊資源，分享「高雄一日農夫體驗趣」成果，展現高雄兼具生態、人文與食農特色的觀光魅力。圖／高市農業局提供
高雄市農業局專門委員廖大慶於推廣會中介紹高雄農村旅遊資源，分享「高雄一日農夫體驗趣」成果，展現高雄兼具生態、人文與食農特色的觀光魅力。圖／高市農業局提供

高雄 吉隆坡 馬來西亞

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