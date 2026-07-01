高雄推肝炎防治月免費篩檢 可抽最高2千元禮券

響應7月28日世界肝炎日，高雄市衛生局今天啟動「肝炎防治月」活動，鼓勵民眾免費篩檢，及早掌握肝臟健康。即日起至8月底，完成檢查並登錄有機會抽中新台幣2000元禮券。

衛生局今天新聞稿表示，肝癌長年位居國人10大癌症死因前列，慢性B型、C型肝炎及脂肪肝更是導致肝硬化與肝癌的重要危險因子。由於肝病初期症狀不明顯，往往難以察覺，因此定期篩檢成為早期發現、早期治療的重要關鍵。

衛生局表示，此次篩檢活動符合資格民眾完成B、C型肝炎篩檢或成人預防保健並完成登錄，就有機會抽中最高2000元禮券；此外，參與7月社區免費健檢場次者，還可獲得限量好禮及加碼抽獎資格。

依據衛生福利部國民健康署規劃，40歲至79歲民眾可終身接受一次免費B、C型肝炎篩檢。衛生局呼籲，尚未接受篩檢的市民應善用此項資源，及早檢查，降低罹患重症風險。

衛生局7月攜手各區衛生所及基層醫療院所，深入社區活動中心舉辦免費健康檢查，提供一站式服務。除B、C型肝炎篩檢外，也同步整合6大癌症篩檢，讓民眾一次完成多項健康檢查。

衛生局指出，此次活動祭出雙重抽獎好康，共提供70個中獎名額。除了2000元抽獎活動，第2重則為7月限定加碼，凡參加社區免費健康檢查場次者，可獲限量精美贈品，完成B、C肝篩檢登錄後，還可額外抽20名500元禮券。

衛生局提醒，肝臟被稱為「沉默的器官」，若健檢發現有病毒性肝炎帶原、肝功能異常或脂肪肝風險，應依醫囑進一步檢查並定期追蹤。相關社區篩檢場次、時間及抽獎資訊，可至衛生局官網查詢。