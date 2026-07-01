澎湖馬糞海膽7月1日開放採捕 6人提前偷採遭逮

馬糞海膽今天凌晨0時起開放採捕，不過有民眾趁黑夜偷跑下海採捕，澎湖非法採捕小組啟動無人機鎖定查獲，6名提前偷採的民眾將遭罰。

澎湖地檢署主任檢察官陳書郁於6月30日晚間會同農漁局、警察局、第七岸巡隊、澎湖區漁會及海保署等非法採捕小組進行馬糞海膽查緝行動，並透過空拍機即時影像蒐證，搭配海上巡護船機動攔截，在白沙鄉金嶼南面海域查獲一艘自用小船搭載6人以潛水方式採捕馬糞海膽，現場人船押返馬公案山漁港，並扣有違法採捕海膽154顆。

澎湖縣政府為延緩野生馬糞海膽族群的枯竭速度，訂有每年9月至隔年6月是禁捕期，只有7、8月開放採捕及販售殼徑達8公分以上的海膽。期間內如有違規採捕、處理、販售或持有未達規定殼徑的馬糞海膽，依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣15萬元以下罰金。

澎湖縣農漁局呼籲民眾遵守法規，海膽採捕不是7月1日上岸就合法，而是7月1日凌晨0時後開始採捕才合法，若於6月30日提前下水採捕，即使等到7月1日凌晨0時後才上岸、卸載或進港，都屬違規行為，將依法查處。