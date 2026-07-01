高雄育兒租金補貼3.0方案今上路 疊加式補貼協助減輕家庭負擔

高雄市政府為減輕年輕家庭租屋與育兒壓力推出的「育兒租金補貼3.0」方案，今天上路。育有12歲以下子女的租屋家庭，在中央擴大租金補貼及市府增額租金補貼基礎上，將加碼補助育兒家庭租金，透過「疊加式補貼」降低居住負擔，鼓勵青年留在高雄成家。

市府表示，0至2歲是育兒支出最多的階段，3.0版本特別提高補助額度。凡育有2胎的租屋家庭，每年補貼由原本1萬2000元提高至1萬8000元，增加50%；三胎以上家庭則由1萬8000元加碼翻倍，每年最高可領3萬6000元。

即使孩子進入3至12歲階段，補貼仍持續加碼。兩胎家庭每年補助由8000元提升至1萬2000元；三胎以上家庭則由1萬2000元提高至2萬4000元。另維持高雄設籍加碼機制，凡子女設籍高雄，每名子女每年可再增加2000元補助。

都發局指出，這次方案適用對象包括已核定內政部300億元擴大租金補貼、高雄市增額租金補貼及入住市府興辦、國家住宅及都市更新中心於高雄興辦社會住宅的家庭。為簡化申請程序，已領取相關租金補貼且符合資格者，不必重新檢附資料，都發局確認後將主動寄發申請意願確認函，民眾於期限內回覆即可完成申請。

社宅住戶則可填寫申請書，檢附租約、戶籍及帳戶資料提出申請，核定後將於3個月內撥款。