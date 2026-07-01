高雄壽山動物園迎接暑假 12歲以下免費入園

迎接暑假到來，高雄壽山動物園今天起至8月31日全國12歲以下兒童免費入園，假日並延長開園至下午6時30分，最後售票時間為下午5時30分，邀親子避開烈日，在傍晚漫遊動物園。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿提到，因應天氣炎熱，壽山動物園今年除了替羊駝修剪厚重毛髮降低體感溫度，也為園區動物打造特色冰品。

其中台灣黑熊「波比」將環狀冰塊套在手上消暑，模樣逗趣；孟加拉虎「小紅」及非洲獅「小辛」啃咬冰磚消暑；紅毛猩猩「阿宏」手拿蔬果冰粽大快朵頤。不同的消暑萌樣也讓遊客近距離觀察動物行為。

此外，園區最受親子喜愛的親水廣場設有水霧、戲水池及叢林落雨等戲水設施，園方提供淋浴間供遊客盥洗換裝。今年首度登場的「野性小勇士」趣味障礙賽，將於7月最後兩個週末在壽山動物園舉辦。

今年初試營運的內門野森動物學校，也於即日起至9月底推出「買大送小」優惠，不分平、假日，一名大人購票即可帶一名12歲以下兒童免費入園。

內門野森動物學校自7月15日起，也串聯內門、旗山及美濃在地店家推出「動物偵查隊」集動物貼紙贈禮活動，鼓勵民眾跟著動物線索走訪山城，探索地方文化、美食與自然生態。